LIVE: Paintsil en Zeqiri laten het liggen, Heynen gewisseld na hoofdblessure

KRC Genk kan vanavond tegen Ferencvaros een belangrijke stap zetten richting Europese overwintering. Genk, Ferencvaros en Fiorentina staan gezamenlijk aan de leiding in de groep met 5 punten. Lukt het Genk om beter te doen dan de 0-0 in de heenwedstrijd of zindert de nederlaag tegen Antwerp nog na? Volg alle actie op deze pagina of luister naar Radio 1.