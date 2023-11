Genk kan gouden zaak doen op bezoek bij Ferencvaros: "Details zullen beslissend zijn"

Het verlies tegen Antwerp was een ontgoocheling en zeker de manier waarop. Details zijn in topmatchen beslissend en dat gaat tegen Ferencvaros niet anders zijn.

vooraf, 19 uur 54. Het verlies tegen Antwerp was een ontgoocheling en zeker de manier waarop. Details zijn in topmatchen beslissend en dat gaat tegen Ferencvaros niet anders zijn. Wouter Vrancken.

vooraf, 19 uur 18. Goede herinneringen aan Hongarije. Voor KRC Genk is het pas de tweede keer dat ze spelen op Hongaarse bodem. In 2012 slaagden de Limburgers erin om onder leiding van Mario Been met 0-1 te winnen van Videoton. Elyaniv Barda scoorde het enige doelpunt en trok zo de eerste Europese overwintering voor Genk over de streep. .