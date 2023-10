LIVE: Heynen en Paintsil zetten Genk al snel op dubbele voorsprong in Servië

Racing Genk wil bij Cukaricki uit Servië aanknopen met de zege, want dat is ondertussen al van 16 september en Union (0-2) geleden. Sindsdien volgden 4 gelijke spelen. Trainer Wouter Vrancken grijpt alvast in na de vele tegendoelpunten en zet voor het eerst Hendrik Van Crombrugge in doel. Tegenstander Cukaricki verloor op de eerste speeldag van de Conference League met 3-1 bij Ferencvaros. Volg de partij hier of op Radio 1.