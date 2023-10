LIVE 21.00u: Vrancken zet Van Crombrugge in doel voor wedstrijd van Genk bij Cukaricki

clock 20:22 vooraf, 20 uur 22. Niet in eigen stadion. Zelfs voor Cukaricki is het geen echte thuiswedstrijd vanavond. Het stadion van de Serviërs voldoet niet aan de UEFA-normen, waardoor er uitgeweken wordt naar het Dubocica-stadion. Dat stadion is met 8000 plaatsen wel dubbel zo groot als de normale thuisbasis van Cukaricki, maar de vraag is of de tribunes gevuld raken. . Niet in eigen stadion Zelfs voor Cukaricki is het geen echte thuiswedstrijd vanavond. Het stadion van de Serviërs voldoet niet aan de UEFA-normen, waardoor er uitgeweken wordt naar het Dubocica-stadion.



clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Als Genk iets wil bereiken in deze Conference League kan het best 3 punten pakken in Servië. Voor Cukaricki is het de eerste Europese groepsfase ooit, de ploeg uit Belgrado is op papier dan ook het zwak broertje van de groep. . Als Genk iets wil bereiken in deze Conference League kan het best 3 punten pakken in Servië. Voor Cukaricki is het de eerste Europese groepsfase ooit, de ploeg uit Belgrado is op papier dan ook het zwak broertje van de groep.



clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. Bekende gezichten bij Cukaricki. Bij de Servische thuisploeg starten enkele bekende gezichten van de Jupiler Pro League. Vooral de naam Ognjen Vranjes kan een belletje doen rinkelen. De Bosnische verdediger speelde enkele jaren geleden even voor Anderlecht, en werd al snel bekend door enkele beenharde tackles. De grote hoeveelheid kaarten die Vranjes pakte zorgde er mede voor dat hij in Brussel nooit uitgroeide tot een sterkhouder. Vranjes speelde overigens ook nog een half seizoen op uitleenbeurt bij Charleroi. In dezelfde zomer als Vranjes kwam youngster Luka Adzic aan bij Anderlecht. Hij werd gezien als groot talent maar brak nooit echt door. De ene na de andere uitleenbeurt volgde, waarna Adzic via PEC Zwolle bij Cukaricki in zijn thuisland terechtkwam. Tot slot staat op het middenveld Sambou Sissoko. De Malinees speelde tussen 2020 en 2022 voor KV Kortrijk, hij kwam uiteindelijk aan 17 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan Cukaricki, waarna de Servische club hem deze zomer definitief vastlegde. Opstelling Cukaricki: Belic, Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic, Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic, Adzic, Adetunji



Opstelling Cukaricki: Belic, Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic, Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic, Adzic, Adetunji

clock 19:56 vooraf, 19 uur 56. Vrancken kiest voor Van Crombrugge. Bij de opstelling van KRC Genk vinden we een opvallende naam in doel. Na de vele tegendoelpunten van de afgelopen weken krijgt Hendrik Van Crombrugge zijn kans in doel, Maarten Vandevoordt zit op de bank. Voor de rest weinig verrassingen bij Genk. In vergelijking met de wedstrijd van zondag tegen Westerlo komen kapitein Heynen en verdediger McKenzie opnieuw in de ploeg, Galarza en Sadick verhuizen naar de bank. Opstelling KRC Genk: Van Crombrugge, Munoz, McKenzie, Cuesta, Kayembe, Heynen, Hrosovsky, El Khannous, Bonsu Baah, Paintsil, Arokodare



Opstelling KRC Genk: Van Crombrugge, Munoz, McKenzie, Cuesta, Kayembe, Heynen, Hrosovsky, El Khannous, Bonsu Baah, Paintsil, Arokodare

clock 19:33 Positieve gezichten bij Genk in Servië. vooraf, 19 uur 33. Positieve gezichten bij Genk in Servië

clock 13:32 vooraf, 13 uur 32. Initiatief nemen en dominantie tonen, zit in ons DNA. De spelers hebben er zin in en willen dat laten zien. Genk-coach Wouter Vrancken. Initiatief nemen en dominantie tonen, zit in ons DNA. De spelers hebben er zin in en willen dat laten zien. Genk-coach Wouter Vrancken

clock 13:31 vooraf, 13 uur 31. We willen elke wedstrijd winnen, of het nu thuis of op verplaatsing is. We zagen veel wedstrijden van Cukaricki: het presteert goed en staat er als groep. We mogen ze niet onderschatten. Genk-coach Wouter Vrancken. We willen elke wedstrijd winnen, of het nu thuis of op verplaatsing is. We zagen veel wedstrijden van Cukaricki: het presteert goed en staat er als groep. We mogen ze niet onderschatten. Genk-coach Wouter Vrancken

clock 13:27 vooraf, 13 uur 27. Er zit vertrouwen in elke speler van ons team. We hebben geen gebrek aan kwaliteit. Het is aan ons om hard te werken om zo ver mogelijk te komen. Genk-spits Andi Zeqiri. Er zit vertrouwen in elke speler van ons team. We hebben geen gebrek aan kwaliteit. Het is aan ons om hard te werken om zo ver mogelijk te komen. Genk-spits Andi Zeqiri

clock 13:21 vooraf, 13 uur 21. Cukaricki. Op zijn website geeft Genk wat duiding bij Cukaricki, geen alledaagse naam in het Europese voetbal. Het is de kleinste club uit de regio Belgrado. De clubkleuren zijn zwart en wit, de bijnaam van de spelers is "Hooglanders", naar het glooiende landschap ter plekke. Cukaricki speelt voor het eerst de groepsfase in Europa. Een naam die misschien een belletje doet rinkelen is Luka Adzic, de Servische middenvelder (25) speelde ooit voor Anderlecht. Het stadion van de club voldoet niet aan de UEFA-normen, dus is het Dubocica-stadion in Leskovac het toneel vanavond.



clock 13:19 vooraf, 13 uur 19. Weg met de draws? Racing Genk wil bij Cukaricki uit Servië aanknopen met de zege, want dat is ondertussen al van 16 september en Union (0-2) geleden. Sindsdien volgden 4 gelijke spelen tegen STVV (3-3), Club (1-1) en Westerlo (3-3) én tegen Fiorentina op de eerste speeldag in Europa thuis (2-2). Cuckaricki verloor op de eerste speeldag van de Conference League met 3-1 bij Ferencvaros.



