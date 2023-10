KRC Genk speelt in Servië tegen Cukaricki: "Mogen hen niet onderschatten"

clock 13:32 vooraf, 13 uur 32. Initiatief nemen en dominantie tonen, zit in ons DNA. De spelers hebben er zin in en willen dat laten zien. Genk-coach Wouter Vrancken. Initiatief nemen en dominantie tonen, zit in ons DNA. De spelers hebben er zin in en willen dat laten zien. Genk-coach Wouter Vrancken

clock 13:31 vooraf, 13 uur 31. We willen elke wedstrijd winnen, of het nu thuis of op verplaatsing is. We zagen veel wedstrijden van Cukaricki: het presteert goed en staat er als groep. We mogen ze niet onderschatten. Genk-coach Wouter Vrancken. We willen elke wedstrijd winnen, of het nu thuis of op verplaatsing is. We zagen veel wedstrijden van Cukaricki: het presteert goed en staat er als groep. We mogen ze niet onderschatten. Genk-coach Wouter Vrancken

clock 13:27 vooraf, 13 uur 27. Er zit vertrouwen in elke speler van ons team. We hebben geen gebrek aan kwaliteit. Het is aan ons om hard te werken om zo ver mogelijk te komen. Genk-spits Andi Zeqiri. Er zit vertrouwen in elke speler van ons team. We hebben geen gebrek aan kwaliteit. Het is aan ons om hard te werken om zo ver mogelijk te komen. Genk-spits Andi Zeqiri

clock 13:21 vooraf, 13 uur 21. Cukaricki. Op zijn website geeft Genk wat duiding bij Cukaricki, geen alledaagse naam in het Europese voetbal. Het is de kleinste club uit de regio Belgrado. De clubkleuren zijn zwart en wit, de bijnaam van de spelers is "Hooglanders", naar het glooiende landschap ter plekke. Cukaricki speelt voor het eerst de groepsfase in Europa. Een naam die misschien een belletje doet rinkelen is Luka Adzic, de Servische middenvelder (25) speelde ooit voor Anderlecht. Het stadion van de club voldoet niet aan de UEFA-normen, dus is het Dubocica-stadion in Leskovac het toneel vanavond. . Cukaricki Op zijn website geeft Genk wat duiding bij Cukaricki, geen alledaagse naam in het Europese voetbal.



clock 13:19 vooraf, 13 uur 19. Weg met de draws? Racing Genk wil bij Cukaricki uit Servië aanknopen met de zege, want dat is ondertussen al van 16 september en Union (0-2) geleden. Sindsdien volgden 4 gelijke spelen tegen STVV (3-3), Club (1-1) en Westerlo (3-3) én tegen Fiorentina op de eerste speeldag in Europa thuis (2-2). Cuckaricki verloor op de eerste speeldag van de Conference League met 3-1 bij Ferencvaros. . Weg met de draws? Racing Genk wil bij Cukaricki uit Servië aanknopen met de zege, want dat is ondertussen al van 16 september en Union (0-2) geleden. Sindsdien volgden 4 gelijke spelen tegen STVV (3-3), Club (1-1) en Westerlo (3-3) én tegen Fiorentina op de eerste speeldag in Europa thuis (2-2).



