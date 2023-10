Genk heeft genoeg aan blitzstart in Servië om 1e zege te vieren in groepsfase

De tweede helft ging nergens meer over, maar de 3 punten zijn toch een feit voor Genk. Doelpunten in de eerste helft van Heynen en Paintsil zorgden voor de 0-2 eindstand. Van Crombrugge kon zich nog een paar keer onderscheiden met uitstekende reddingen, in de extra tijd lieten zowel Munoz als Zeqiri grote kansen liggen. Tussendoor ontsnapte oude bekende Ognjen Vranjes aan rood na een stevige elleboog.

einde, 22 uur 57. Einde: Genk heeft genoeg aan sterke start. De tweede helft ging nergens meer over, maar de 3 punten zijn toch een feit voor Genk. Doelpunten in de eerste helft van Heynen en Paintsil zorgden voor de 0-2 eindstand. Van Crombrugge kon zich nog een paar keer onderscheiden met uitstekende reddingen, in de extra tijd lieten zowel Munoz als Zeqiri grote kansen liggen. Tussendoor ontsnapte oude bekende Ognjen Vranjes aan rood na een stevige elleboog. .

clock 90+3'

tweede helft, minuut 93. Er is nog even verzorging nodig voor Munoz, Miladinovic kwam hard in op de enkels van de Colombiaan. Geel is zijn deel. .