Wouter Vrancken: "We geloven in onze kansen, maar Fiorentina is favoriet in deze groep"

vooraf, 16 uur 06. De Serie A is mijn favoriete competitie. Dat we tegen een Italiaanse ploeg spelen, is dus extra leuk. Fiorentina is geen typisch Italiaanse ploeg, het brengt mooi voetbal, geen catenaccio. Het is een tegenstander van een ander niveau dan we gewend zijn. Zelf zijn we nog een jonge ploeg, maar er zitten toch al heel wat jongens bij die Champions League of Europa League speelden. De Conference League is nieuw voor ons, maar het niveau zal wel iets hoger zijn dan dat van de Belgische competitie. . Bryan Heynen (Racing Genk).