Wouter Vrancken "gelooft in kansen", Fiorentina "wil start niet missen" bij Europees duel in Genk

clock 07:41 vooraf, 07 uur 41. Fiorentina-coach Vincenzo Italiano: "Willen onze start niet missen". Fiorentina verloor vorig jaar de finale van de Conference League met 2-1 van West Ham. Een meer dan te duchten tegenstander dus. En coach Vincenzo Italiano zette zijn spelers ook nog eens op scherp. "Vorig seizoen grepen we op basis van ons doelsaldo naast de groepswinst. Zo'n scenario willen we nu vermijden. We willen onze start niet missen en meteen punten pakken." "Het was vorig jaar voor ons ook wat wennen aan het Europese niveau. We hebben ons goed herpakt en met veel enthousiasme hebben we het tot de finale geschopt. Maar er zijn wel fouten gemaakt en daar hebben we lessen uit getrokken." "Het is belangrijk om er meteen te staan. Dat moet dan wel gebeuren tegen een sterke ploeg, die al kampioen van België was." . Fiorentina-coach Vincenzo Italiano: "Willen onze start niet missen" Fiorentina verloor vorig jaar de finale van de Conference League met 2-1 van West Ham. Een meer dan te duchten tegenstander dus. En coach Vincenzo Italiano zette zijn spelers ook nog eens op scherp.



"Vorig seizoen grepen we op basis van ons doelsaldo naast de groepswinst. Zo'n scenario willen we nu vermijden. We willen onze start niet missen en meteen punten pakken."



"Het was vorig jaar voor ons ook wat wennen aan het Europese niveau. We hebben ons goed herpakt en met veel enthousiasme hebben we het tot de finale geschopt. Maar er zijn wel fouten gemaakt en daar hebben we lessen uit getrokken."



"Het is belangrijk om er meteen te staan. Dat moet dan wel gebeuren tegen een sterke ploeg, die al kampioen van België was."

clock 07:33 vooraf, 07 uur 33. Net als wij denkt Genk aanvallend. Ze hebben veel snelheid en diepgang, spelen agressief, ook als ze de bal niet hebben en kunnen gevaarlijk uit de hoek komen. Als ze thuis spelen, schreeuwt het publiek hen ook vooruit. Ik verwacht er veel van. Het wordt een mooie wedstrijd. Fiorentina-coach Vincenzo Italiano. Net als wij denkt Genk aanvallend. Ze hebben veel snelheid en diepgang, spelen agressief, ook als ze de bal niet hebben en kunnen gevaarlijk uit de hoek komen. Als ze thuis spelen, schreeuwt het publiek hen ook vooruit. Ik verwacht er veel van. Het wordt een mooie wedstrijd. Fiorentina-coach Vincenzo Italiano

clock 21-09-2023 21-09-2023.

clock 16:06 vooraf, 16 uur 06. De Serie A is mijn favoriete competitie. Dat we tegen een Italiaanse ploeg spelen, is dus extra leuk. Fiorentina is geen typisch Italiaanse ploeg, het brengt mooi voetbal, geen catenaccio. Het is een tegenstander van een ander niveau dan we gewend zijn. Zelf zijn we nog een jonge ploeg, maar er zitten toch al heel wat jongens bij die Champions League of Europa League speelden. De Conference League is nieuw voor ons, maar het niveau zal wel iets hoger zijn dan dat van de Belgische competitie. . Bryan Heynen (Racing Genk). De Serie A is mijn favoriete competitie. Dat we tegen een Italiaanse ploeg spelen, is dus extra leuk. Fiorentina is geen typisch Italiaanse ploeg, het brengt mooi voetbal, geen catenaccio. Het is een tegenstander van een ander niveau dan we gewend zijn. Zelf zijn we nog een jonge ploeg, maar er zitten toch al heel wat jongens bij die Champions League of Europa League speelden. De Conference League is nieuw voor ons, maar het niveau zal wel iets hoger zijn dan dat van de Belgische competitie. Bryan Heynen (Racing Genk)

clock 16:05 vooraf, 16 uur 05.

clock 16:04 vooraf, 16 uur 04. Racing Genk - Fiorentina. Wouter Vrancken zal donderdag alleen de geschorste Joseph Paintsil moeten missen. "Iedereen die Europees speelgerechtigd is, is fit." Aan roteren denkt Vrancken nog niet. "Maar dat kan ieder ogenblik veranderen. Het zal afhangen van de fit- en frisheid van de spelers. Momenteel is er geen dringende reden om te roteren, morgen na de wedstrijd kan dat al anders zijn." "Om tegen Fiorentina een goed resultaat te halen, zal iedereen ook top moeten zijn. Het is een leuke ploeg, die energiek voetbal brengt, met veel goede spelers voorin. Iemand als Nicolas Gonzalez bijvoorbeeld brengt heel veel energie, niet alleen als spits, maar ook in zijn defensieve taken. Dat is iets wat je als coach heel graag ziet." "Het team is ook niet snel van zijn stuk gebracht, toont veerkracht als het op achterstand komt. Fiorentina combineert energie met kwaliteit. Het wordt zeker een moeilijke wedstrijd voor ons." "Ze speelden vorig seizoen de finale (2-1 nederlaag tegen West Ham) en ze hebben alle kwaliteiten om opnieuw ver te geraken. We gaan er wel alles aan doen om hen dat zo lastig mogelijk te maken." . Racing Genk - Fiorentina Wouter Vrancken zal donderdag alleen de geschorste Joseph Paintsil moeten missen. "Iedereen die Europees speelgerechtigd is, is fit." Aan roteren denkt Vrancken nog niet. "Maar dat kan ieder ogenblik veranderen. Het zal afhangen van de fit- en frisheid van de spelers. Momenteel is er geen dringende reden om te roteren, morgen na de wedstrijd kan dat al anders zijn." "Om tegen Fiorentina een goed resultaat te halen, zal iedereen ook top moeten zijn. Het is een leuke ploeg, die energiek voetbal brengt, met veel goede spelers voorin. Iemand als Nicolas Gonzalez bijvoorbeeld brengt heel veel energie, niet alleen als spits, maar ook in zijn defensieve taken. Dat is iets wat je als coach heel graag ziet." "Het team is ook niet snel van zijn stuk gebracht, toont veerkracht als het op achterstand komt. Fiorentina combineert energie met kwaliteit. Het wordt zeker een moeilijke wedstrijd voor ons." "Ze speelden vorig seizoen de finale (2-1 nederlaag tegen West Ham) en ze hebben alle kwaliteiten om opnieuw ver te geraken. We gaan er wel alles aan doen om hen dat zo lastig mogelijk te maken."