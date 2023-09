LIVE: Zeqiri wist vroeg openingsdoelpunt van Fiorentina al snel uit

Fase per fase

Fase per fase

clock 23' eerste helft, minuut 23. Biraghi trapt over. De Fiorentina-aanvoerder kan afdrukken na een holderdebolder-fase, al vliegt zijn poging een eind over de kooi van Vandevoordt. . Biraghi trapt over De Fiorentina-aanvoerder kan afdrukken na een holderdebolder-fase, al vliegt zijn poging een eind over de kooi van Vandevoordt.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Racing Genk is beter in de wedstrijd gekomen. . Peter Vandenbempt op Radio 1. Racing Genk is beter in de wedstrijd gekomen. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 18' eerste helft, minuut 18. Zeqiri staat met vertrouwen te voetballen en zet Fadera op weg. Zijn lage voorzet is gevaarlijk, maar tot een schot komen ze niet bij Genk. . Zeqiri staat met vertrouwen te voetballen en zet Fadera op weg. Zijn lage voorzet is gevaarlijk, maar tot een schot komen ze niet bij Genk.

clock 18' eerste helft, minuut 18.

clock 16' eerste helft, minuut 16.

clock 14' eerste helft, minuut 14. GOAL: Zeqiri hangt de bordjes alweer gelijk! Op een vrije trap doet de Zwitser waarvoor hij gehaald is: scoren. Na een warrige fase kan Zeqiri van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen jagen. 1-1 na nog geen kwartier, de reactie van Genk mag er zijn! . GOAL: Zeqiri hangt de bordjes alweer gelijk! Op een vrije trap doet de Zwitser waarvoor hij gehaald is: scoren. Na een warrige fase kan Zeqiri van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen jagen. 1-1 na nog geen kwartier, de reactie van Genk mag er zijn!

clock 12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Andi Zeqiri van KRC Genk. 1, 1. goal KRC Genk Fiorentina 23' 1 1

clock 11' eerste helft, minuut 11. Racing Genk probeert meteen de rug te rechten, maar Fadera kan er geen corner uit slepen. . Racing Genk probeert meteen de rug te rechten, maar Fadera kan er geen corner uit slepen.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

clock 10' eerste helft, minuut 10.

clock 8' eerste helft, minuut 8. GOAL: Vroege voorsprong voor Fiorentina! Bij de eerste de beste kans is het al raak voor de bezoekers. Op een hoekschop ziet Vandevoordt er niet al te best uit, met een slap handje op een kopbal van Ranieri kan hij een doelpunt niet vermijden. Vroeg achtervolgen voor Genk dus. . GOAL: Vroege voorsprong voor Fiorentina! Bij de eerste de beste kans is het al raak voor de bezoekers. Op een hoekschop ziet Vandevoordt er niet al te best uit, met een slap handje op een kopbal van Ranieri kan hij een doelpunt niet vermijden. Vroeg achtervolgen voor Genk dus.

clock 7' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 7 door Luca Ranieri van Fiorentina. 0, 1. goal KRC Genk Fiorentina 23' 0 1

clock 6' eerste helft, minuut 6. Het initiatief in de openingsfase komt van Racing Genk, dat met vertrouwen aan de wedstrijd begonnen is. . Het initiatief in de openingsfase komt van Racing Genk, dat met vertrouwen aan de wedstrijd begonnen is.

clock 6' eerste helft, minuut 6.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De thuisploeg komt een eerste keer opzetten na een goede opening van Heynen. Tot concreet doelgevaar komt het nog niet. . De thuisploeg komt een eerste keer opzetten na een goede opening van Heynen. Tot concreet doelgevaar komt het nog niet.

clock 1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. Fiorentina trapt de groepsfase van de Conference League op gang. Wie schiet het best uit de startblokken? . AFTRAP Fiorentina trapt de groepsfase van de Conference League op gang. Wie schiet het best uit de startblokken?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:44 vooraf, 18 uur 44. Topscheidsrechtster in Genk. De Française Stéphanie Frappart, nog actief op het WK in Qatar vorig jaar, moet deze wedstrijd in goede banen leiden. . Topscheidsrechtster in Genk De Française Stéphanie Frappart, nog actief op het WK in Qatar vorig jaar, moet deze wedstrijd in goede banen leiden.

clock 18:42 vooraf, 18 uur 42. De 22 starters betreden het veld in een zeker niet overdreven gevulde Cegeka Arena. Over enkele minuten beginnen we eraan. . De 22 starters betreden het veld in een zeker niet overdreven gevulde Cegeka Arena. Over enkele minuten beginnen we eraan.