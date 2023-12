LIVE: Flitsende Nusa knalt Club Brugge richting groepswinst, 2-0 van Thiago afgevlagd

Speciaal weerzien voor Vetlesen

De match van donderdag is extra bijzonder voor Hugo Vetlesen, die deze zomer de overstap maakte van Bodø/Glimt naar Club Brugge



"Ik heb mijn oud-ploeggenoten dinsdag al even gezien in hun hotel", zegt de Noor van Club. "Het is altijd leuk om elkaar terug te zien."



"Ik weet dat Bodø/Glimt morgen alles zal geven, maar wij zijn ook klaar. Ik hoop nog eens te kunnen winnen, net als in de heenmatch. De groepswinst is belangrijk voor ons."