LIVESTREAM: Aarzelend Club slaagt er voorlopig niet in om Lugano bij de keel te grijpen

Club Brugge bevindt zich in woelig water. In de eigen competitie verloor het afgelopen weekend zonder verhaal van leider Union, waardoor het pas 7e staat. In Europa kan het vertrouwen tanken. Een zege vanavond thuis tegen Lugano kan eventueel een Europese overwintering opleveren in de Conference League. Kijk hier naar de livestream of stem af op VRT Canvas. De aftrap is om 21 uur.