LIVESTREAM (20.35u): Kijk of Club Brugge rug kan rechten tegen Lugano: "Club loopt niet over van vertrouwen"

clock 19:28 De lichten schieten aan in Jan Breydel:. vooraf, 19 uur 28. De lichten schieten aan in Jan Breydel:

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. Ook Lugano niet in beste vorm. Net als Club, verloor ook Lugano z'n laatste competitiewedstrijd. In Lausanne ging het met 3-1 de boot in. Bovendien zet het in de Zwitserse Super League een mindere reeks neer. Lugano haalde maar 1 puntje in de laatste 4 wedstrijden. Toch is Club beter gewaarschuwd: de enige overwinning die het in oktober boekte, was er één in de Conference League bij Besiktas. . Ook Lugano niet in beste vorm Net als Club, verloor ook Lugano z'n laatste competitiewedstrijd. In Lausanne ging het met 3-1 de boot in. Bovendien zet het in de Zwitserse Super League een mindere reeks neer. Lugano haalde maar 1 puntje in de laatste 4 wedstrijden. Toch is Club beter gewaarschuwd: de enige overwinning die het in oktober boekte, was er één in de Conference League bij Besiktas.

clock 09:30 vooraf, 09 uur 30. Live op alle Sporza-kanalen. U kunt de wedstrijd hier live volgen met tekst én livestream. De tv-uitzending begint op VRT Canvas om 20.35 uur. Karl Vannieuwkerke presenteert met Wesley Sonck en Franky Van der Elst als studiogasten. Peter Vandenbempt verzorgt het commentaar. Op Radio 1 kunt u luisteren naar Tom Boudeweel. . Live op alle Sporza-kanalen U kunt de wedstrijd hier live volgen met tekst én livestream. De tv-uitzending begint op VRT Canvas om 20.35 uur. Karl Vannieuwkerke presenteert met Wesley Sonck en Franky Van der Elst als studiogasten.



Peter Vandenbempt verzorgt het commentaar. Op Radio 1 kunt u luisteren naar Tom Boudeweel.

clock 09:27 vooraf, 09 uur 27. Lugano wil zoekend Club Brugge "in de problemen brengen". Lugano-coach Mattia Croci-Torti is optimistisch over de kansen van zijn team tegen een Club Brugge, "dat niet overloopt van vertrouwen". "We willen competitief zijn in Brugge", verklaarde de Zwitserse coach gisteren op de persconferentie. "We hebben nog steeds iets om voor te spelen. In de eerste wedstrijd hadden we tot 2 minuten voor het einde een punt kunnen pakken. We weten dat het moeilijk is om hier te spelen, maar we willen Club met onze wapens in de problemen brengen." Lugano staat in de Zwitserse eerste klasse pas 6e, maar ook Club Brugge zoekt in de Jupiler Pro League (7e) nog naar zijn beste vorm. Croci-Torti wil hiervan profiteren. "Brugge kent grote problemen in de competitie. Het is een team dat gebouwd is om te winnen en gezien de situatie niet zal overlopen van vertrouwen. We willen Club bij het nekvel grijpen." "Zondag scoorde een ex-speler van Lugano (Mohamed Amoura, red) twee keer tegen de Bruggelingen (in de 2-1-overwinning van Union, red.) en we hopen hetzelfde te kunnen doen." . Lugano wil zoekend Club Brugge "in de problemen brengen" Lugano-coach Mattia Croci-Torti is optimistisch over de kansen van zijn team tegen een Club Brugge, "dat niet overloopt van vertrouwen".



clock 09:21 vooraf, 09 uur 21. Overwinteren kan bij zege. Club Brugge staat op kop in Groep D met 2 zeges en 1 draw na 3 wedstrijden. Club leidt met 7 punten, voor Bodø/Glimt en Lugano (4). Besiktas (1) sluit de rij. Als Club opnieuw wint van Lugano en Besiktas geen zege boekt tegen Bodø/Glimt, zijn de Bruggelingen zeker van minstens de tweede plaats. Die is goed voor een plek in de barrages na Nieuwjaar. . Overwinteren kan bij zege Club Brugge staat op kop in Groep D met 2 zeges en 1 draw na 3 wedstrijden. Club leidt met 7 punten, voor Bodø/Glimt en Lugano (4). Besiktas (1) sluit de rij. Als Club opnieuw wint van Lugano en Besiktas geen zege boekt tegen Bodø/Glimt, zijn de Bruggelingen zeker van minstens de tweede plaats. Die is goed voor een plek in de barrages na Nieuwjaar.

clock 09:15 vooraf, 09 uur 15. Club Brugge in de penarie. Club Brugge bevindt zich in woelig water. In de eigen competitie verloor het afgelopen weekend zonder verhaal van leider Union, waardoor het pas 7e staat. Spelers én coach krijgen kritiek over hun aanpak, ingesteldheid en drive. Doelman Simon Mignolet wil meer "mannen" op het veld. Coach Ronny Deila beseft dat het veel te weinig was tegen Union. In Europa kan en moet het vertrouwen tanken. Een zege vanavond thuis tegen Lugano kan eventueel een Europese overwintering opleveren in de Conference League. Club heeft het moeilijk om constant te zijn. In zijn laatste 6 duels won het 3 keer en verloor het 3 keer. In eigen stadion zijn ze dit seizoen wel nog niet geklopt. . Club Brugge in de penarie Club Brugge bevindt zich in woelig water. In de eigen competitie verloor het afgelopen weekend zonder verhaal van leider Union, waardoor het pas 7e staat. Spelers én coach krijgen kritiek over hun aanpak, ingesteldheid en drive.



