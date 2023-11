Kijk of Club Brugge rug kan rechten tegen Lugano: "Club loopt niet over van vertrouwen"

clock 09:27

vooraf, 09 uur 27. Lugano wil zoekend Club Brugge "in de problemen brengen". Lugano-coach Mattia Croci-Torti is optimistisch over de kansen van zijn team tegen een Club Brugge, "dat niet overloopt van vertrouwen". "We willen competitief zijn in Brugge", verklaarde de Zwitserse coach gisteren op de persconferentie. "We hebben nog steeds iets om voor te spelen. In de eerste wedstrijd hadden we tot 2 minuten voor het einde een punt kunnen pakken. We weten dat het moeilijk is om hier te spelen, maar we willen Club met onze wapens in de problemen brengen." Lugano staat in de Zwitserse eerste klasse pas 6e, maar ook Club Brugge zoekt in de Jupiler Pro League (7e) nog naar zijn beste vorm. Croci-Torti wil hiervan profiteren. "Brugge kent grote problemen in de competitie. Het is een team dat gebouwd is om te winnen en gezien de situatie niet zal overlopen van vertrouwen. We willen Club bij het nekvel grijpen." "Zondag scoorde een ex-speler van Lugano (Mohamed Amoura, red) twee keer tegen de Bruggelingen (in de 2-1-overwinning van Union, red.) en we hopen hetzelfde te kunnen doen." .