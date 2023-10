LIVE: Club Brugge gaat na rust op zoek naar 0-2, Buchanan valt gretig in

Club Brugge heeft iets goed te maken in Noorwegen. Op de speeldag 1 van de Conference League thuis tegen Besiktas had het altijd moeten winnen, maar werd het 1-1. Die score haalde het ook al 3 keer op een rij in de JPL. Bodo/Glimt is de vorige ploeg van Hugo Vetlesen en ook voor de Noorse coach Ronny Deila is het een bijzondere match. Volg die hier of op Radio 1 vanaf 18.45 uur.