Club Brugge speelt straks bij Bodø/Glimt in frigotemperaturen: "Spelen allebei aanvallend"

vooraf, 12 uur 37. Noorwegen is bijzonder voor Vetlesen, Zinckernagel en Deila. Club Brugge heeft iets goed te maken in Noorwegen. Op de speeldag 1 van de Conference League thuis tegen Besiktas had het altijd moeten winnen, maar werd het 1-1. Die score haalde het ook al 3 keer op een rij in de JPL. Bodø/Glimt is de vorige ploeg van Hugo Vetlesen, de nieuwe middenvelder van Club, en ook voor de Deen Philip Zinckernagel was er in het verleden actief. Vetlesen won de titel met de club in 2021 en 2022. Dat jaar werd hij met 16 goals en 12 assists verkozen tot Speler van het Jaar in de Eliteserien. Zinckernagel was in 2019 Speler van het Jaar in Noorwegen bij de toenmalige vicekampioen. Zijn 19 goals en 24 assists leverden hem een transfer op naar Watford in de Premier League. Daarna volgde Standard en trok hij met Deila mee naar Club Brugge. Ook voor de Noorse coach Ronny Deila is het een bijzondere match in eigen land. Bodø/Glimt stuntte vorig jaar tegen Celtic, AZ en Roma. Op de eerste speeldag werd het 0-0 bij Lugano. De Noorse club staat voorlopig op kop in de eigen competitie. .