Kijk vanavond om 21 uur naar Club Brugge-Besiktas: Nusa is niet fit door rugblessure

clock 18:22 vooraf, 18 uur 22. Geen Nusa bij Club. Slecht nieuws voor Club Brugge, enkele uren voor de aftrap. Smaakmaker Antonio Nusa ondervindt te veel hinder aan de rug - hij zal niet op het wedstrijdblad staan. Zuur voor de scouts die speciaal voor de Noor naar Jan Breydel afzakten...

clock 07:26 vooraf, 07 uur 26. Kijk vanaf 20.35 uur naar livestream/VRT Canvas. Op deze Europese avond met 4 Belgische ploegen kunt u naar Club Brugge-Besiktas kijken op onze livestream of op VRT Canvas. Vanaf 20.35 uur ontvangt presentator Maarten Vangramberen studiogasten Gert Verheyen en Franky Van der Elst. Filip Joos is de commentator.



Om 23.05 uur presenteert Tess Elst het Europese magazine op Canvas met samenvattingen van de andere Belgische ploegen.

clock 07:17 vooraf, 07 uur 17. Besiktas-spits Muleka (ex-Standard): "Gekomen om te winnen". Club Brugge zit in een verraderlijke groep met ook Besiktas (Tur), Lugano (Zwi) en Bodø/Glimt (Noo). Enkel de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de 1/8e finales, de tweede speelt een barrage tegen een derde van de Europa League.



Het wordt dus vanaf het begin bikkelen om de punten.



De kern van Besiktas bevat ronkende namen, zoals Gedson Fernandes, Eric Bailly, Alex Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar en Ante Rebic, naast twee oude bekenden van de Jupiler Pro League: centrale verdediger Omar Colley (ex-Genk) en aanvaller Jackson Muleka, die 54 wedstrijden voor Standard speelde.



"We zullen er alles aan doen om hier te beginnen met een zege", vertelde Muleka op de persconferentie. "We willen dit toernooi op een goeie manier beginnen, ook al weet ik dat het nooit makkelijk is in Brugge, met dat publiek achter de ploeg."



"We verwachten dus eerder een moeilijke wedstrijd in een helse atmosfeer, maar daar zijn wij op voorbereid. Wij zijn Besiktas en willen elke wedstrijd gewoon winnen."

clock 07:12 vooraf, 07 uur 12. Besiktas-coach: "Club is de sterkste tegenstander in de groep". Ook coach Senol Günes, de man die Turkije naar brons loodste op het WK van 2002, ziet mogelijkheden voor zijn team. "Wij willen die 3 punten", liet ook hij duidelijk verstaan.



"Club is evenwel de sterkste tegenstander in deze groep. Ze hebben individuele kwaliteit, Champions League-ervaring en laten we niet vergeten dat ze de voorbije jaren vaak de titel gegrepen hebben."

clock 07:10 vooraf, 07 uur 10. 3e ontmoeting tussen Club Brugge en Besiktas. Het is de derde keer dat de Bruggelingen in Europees verband tegenover Besiktas staan. In de groepsfase van de UEFA-cup verloor Blauw-zwart in 2006 van de Turken, in 2015 gingen ze met twee zeges voorbij Besiktas richting de kwartfinales van de Europa League, waarin de uitschakeling volgde tegenover het verrassende Dnepropetrovsk.



Besiktas is de nummer 3 van vorig seizoen in de Turkse Süper Lig. Dit seizoen staan ze met 7 op 12 voorlopig pas op de 10e plaats, maar dat is vooral omdat ze een wedstrijd minder op de teller hebben.



Afgelopen weekend werd er zwaar verloren, met 3-0 op bezoek bij het Trabzonspor van Paul Onuachu, maar dat was wel pas de eerste nederlaag dit seizoen.

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05. Club Brugge wil goed starten in de Conference League tegen Besiktas. Club Brugge wil goed starten in de Conference League tegen Besiktas

clock 16:36 vooraf, 16 uur 36. Deila: "Competitie waarin we ver kunnen geraken". Deila: "Competitie waarin we ver kunnen geraken"

clock 16:11 vooraf, 16 uur 11. "Er wordt gezegd en geschreven dat wij ver kunnen geraken in deze competitie, maar als je dan naar de zware loting kijkt met Aarhus, Osasuna en nu weer Besiktas. Dat is toch een atypisch team voor de Conference League, met veel individuele kwaliteiten en een brede kern", aldus doelman Simon Mignolet. "Laat ons dus eerst hopen dat we door de groepsfase geraken, al dan niet als groepswinnaar. Misschien hebben we dan in het vervolg van de competitie wat meer geluk met de loting en de tegenstanders." "Waar de lat dan ligt? Iedereen spiegelt ons aan Feyenoord, maar met hen wil ik ons niet meteen vergelijken. We hebben aan den lijve kunnen ondervinden wat voor een goed team dat is." "Er zijn zeker ploegen die minder goed zijn dan wij, maar we spelen ook tegen ploegen van een vergelijkbaar kaliber en zelfs meer. Dan is het naïef meteen te zeggen dat je ver gaat geraken. Dat zijn teams waarvan we kunnen winnen en we ook kunnen verliezen."



clock 16:09 vooraf, 16 uur 09. We mogen blij zijn dat we ook dit seizoen Europese avonden hebben. Enkele maanden geleden hing dat allemaal aan een zijden draadje. We moesten voorrondes spelen en dat zijn we hier niet gewend. Als ik daarop terugkijk, moet ik zeggen dat ik heel tevreden ben dat we überhaupt Europees spelen. Simon Mignolet (Club Brugge).

clock 14:45 vooraf, 14 uur 45. Nusa onzeker bij Club Brugge. Bij Club Brugge is het Noorse goudhaantje Antonio Nusa twijfelachtig. De 18-jarige winger moest vandaag voor het einde van de laatste training naar binnen.



"Hij heeft een probleem met zijn", legt coach Ronny Deila uit. "Vanavond volgt een scan. Pas daarna kunnen we zien of hij inzetbaar is."



Vorige week klonk het in Brugge dat Nusa vermoeid was na de interlandbreak, waarin hij zijn debuut vierde voor Noorwegen met drie assists en een doelpunt tegen Jordanië en Georgië.



In het duel van afgelopen weekend tegen Charleroi (4-2) begon hij dan ook op de bank, maar moest hij na rust invallen bij een 2-2-tussenstand. In het slot van de wedstrijd zorgde een sterk ingevallen Nusa voor de 3-2.



Een blessure zou een streep door de rekening zijn van Club, dat met Besiktas de sterkste tegenstander in groep D ontvangt en zondag voor de verplaatsing naar Anderlecht staat.

clock 14:37 vooraf, 14 uur 37. Jupiler Pro League Wonderboy Antonio Nusa schenkt Club Brugge ultiem de overwinning na kat-en-muisspelletje met Charleroi