Antonio Nusa is onzeker bij Club Brugge voor Besiktas: "Training afgebroken met rugpijn"

vooraf, 14 uur 45. Nusa onzeker bij Club Brugge. Bij Club Brugge is het Noorse goudhaantje Antonio Nusa twijfelachtig. De 18-jarige winger moest vandaag voor het einde van de laatste training naar binnen. "Hij heeft een probleem met zijn", legt coach Ronny Deila uit. "Vanavond volgt een scan. Pas daarna kunnen we zien of hij inzetbaar is." Vorige week klonk het in Brugge dat Nusa vermoeid was na de interlandbreak, waarin hij zijn debuut vierde voor Noorwegen met drie assists en een doelpunt tegen Jordanië en Georgië. In het duel van afgelopen weekend tegen Charleroi (4-2) begon hij dan ook op de bank, maar moest hij na rust invallen bij een 2-2-tussenstand. In het slot van de wedstrijd zorgde een sterk ingevallen Nusa voor de 3-2. Een blessure zou een streep door de rekening zijn van Club, dat met Besiktas de sterkste tegenstander in groep D ontvangt en zondag voor de verplaatsing naar Anderlecht staat. .