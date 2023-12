Tissoudali en Orban moeten groepswinst afdwingen voor AA Gent tegen Tel Aviv

Gent trainde gisteren thuis

KAA Gent werkte zijn laatste training niet in Servië af, maar gisterochtend in België. "Anders zouden de afstanden heel groot zijn. Wij kunnen enkel landen in Belgrado en van daaruit is het nog 1,5 uur tot waar we moeten spelen", legde Vanhaezebrouck gisteren uit.



"Als we er dan ook nog eens zouden trainen, zouden we enorm veel tijd verliezen. Dat had geen zin. Daarom trainden we nog thuis."



"De trainer moet wel 1u15' naar het hotel van Israël rijden om er een persconferentie te geven. Maar die moet niet spelen", lachte hij.