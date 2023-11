LIVE: KAA Gent rekent op Orban om kwalificatie veilig te stellen

Gelijkspel in heenmatch

KAA Gent staat al met anderhalf been in de Europese lente. De Buffalo's tellen in groep B 10 punten, dat zijn er 6 meer dan tegenstander Zorja Loehansk.



Zij hielden de Buffalo's 2 maanden geleden wel op een 1-1-gelijkspel. "Dat was geen makkelijke wedstrijd", blikt coach Hein Vanhaezebrouck terug. "Ze stonden goed georganiseerd en wij hadden moeite om de openingen te vinden."



"Nadat we op voorsprong waren gekomen, viel de gelijkmaker al te snel. We mogen hen niet onderschatten, want zij weten ook dat zij met een zege niet ver verwijderd zijn van kwalificatie, aangezien ze op de slotspeeldag Breidablik ontvangen."



"Wij staan nog voor een lastige uitwedstrijd bij Maccabi en we moeten het ons niet moeilijker maken dan het al is."