Vanhaezebrouck wil IJslanders ook niet onderschatten na 5-0 thuis: "Ze zullen revanche willen"

vooraf, 19 uur 56. Deze ploeg mag AA Gent geen pijn doen. Als we op ons best spelen, zouden we moeten winnen. Matisse Samoise, AA Gent.

vooraf, 19 uur 54. Vanhaezebrouck onderschat Breidhablik niet. Er is kans op een vulkaanuitbarsting in IJsland, maar toch ligt Hein Vanhaezebrouck meer wakker van zijn tegenstander in de Conference League. Zelfs na de 5-0-overwinning thuis tegen Breidhablik. "De omstandigheden zijn nu anders", zegt hij. "Het is koud en er is kans op een hard veld. Ze zullen ook revanchegevoelens hebben. We moeten de match kunnen winnen, maar zo eenvoudig zal het niet lopen." Vanhaezebrouck staart zich ook niet blind op die 5-0. "Wij waren toen heel efficiënt. Na 4 kansen hadden we al 3 goals. Dan zakt bij de tegenstander de moed in de schoenen en krijgen wij vleugels. Morgen moeten we dus efficiënt zijn." .