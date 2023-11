LIVE: Ondermaats Gent speelt weinig tot niets klaar tegen Breidablik na dubbele opdoffer

clock 21:48 rust, 21 uur 48. Rusten! In een vreemde eerste helft had Gent wel licht het overwicht, maar trekt het met een 2-1-achterstand de catacomben in na 2 dolle minuten. Wie kan het tij doen keren in de tweede helft? . Rusten! In een vreemde eerste helft had Gent wel licht het overwicht, maar trekt het met een 2-1-achterstand de catacomben in na 2 dolle minuten. Wie kan het tij doen keren in de tweede helft?

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Fofana knokt zich op links goed bij de bal en kapt daarna het strafschopgebied binnen, maar kraakt zijn schot volledig. . Fofana knokt zich op links goed bij de bal en kapt daarna het strafschopgebied binnen, maar kraakt zijn schot volledig.

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Orban werpt snel in richting de lopende Samoise, maar de vleugelverdediger vindt niemand met zijn voorzet. Bij Breidablik is het wel overleven in de laatste minuten van de eerste helft. . Orban werpt snel in richting de lopende Samoise, maar de vleugelverdediger vindt niemand met zijn voorzet. Bij Breidablik is het wel overleven in de laatste minuten van de eerste helft.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Bijna Orban. Ook Orban kan de gelijkmaker niet op het scorebord zetten. Op een goede voorzet van Samoise haalt de Nigeriaan in één keer uit, maar zijn poging zoeft van dichtbij over. Gent doet weer volop mee. . Bijna Orban Ook Orban kan de gelijkmaker niet op het scorebord zetten. Op een goede voorzet van Samoise haalt de Nigeriaan in één keer uit, maar zijn poging zoeft van dichtbij over. Gent doet weer volop mee.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Orban laat de 2-2 liggen. Orban laat de 2-2 liggen

clock 39' Gandelman op de lat! Na een duel tussen Nurio en Ludviksson rolt de bal voor de voeten van Gandelman. Opnieuw aarzelt de middenvelder niet, deze keer strandt de poging met zijn linker op de lat. Spijtig! . eerste helft, minuut 39. shot on goalpost Gandelman op de lat! Na een duel tussen Nurio en Ludviksson rolt de bal voor de voeten van Gandelman. Opnieuw aarzelt de middenvelder niet, deze keer strandt de poging met zijn linker op de lat. Spijtig!

clock 39' eerste helft, minuut 39. Gandelman aarzelt niet, maar op de lat. Gandelman aarzelt niet, maar op de lat

clock 38' eerste helft, minuut 38. Ook de IJslanders laten zich nog eens gelden. Steindorsson zet Agbor heel makkelijk weg en waagt dan zijn kans vanop de rand van de 16, maar zijn schot zwaait af. Erg gevaarlijk was het niet, maar achterin moeten ze wel alert blijven bij Gent. . Ook de IJslanders laten zich nog eens gelden. Steindorsson zet Agbor heel makkelijk weg en waagt dan zijn kans vanop de rand van de 16, maar zijn schot zwaait af. Erg gevaarlijk was het niet, maar achterin moeten ze wel alert blijven bij Gent.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Via een hoekschop kan Gent dan toch nog eens dreigen. De bal blijft even hangen in de 16 en belandt uiteindelijk voor de voeten van Cuypers, maar die kan er vanuit de draai niet veel mee. . Via een hoekschop kan Gent dan toch nog eens dreigen. De bal blijft even hangen in de 16 en belandt uiteindelijk voor de voeten van Cuypers, maar die kan er vanuit de draai niet veel mee.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Lange ballen. De Buffalo's grijpen nog eens terug naar het recept van het eerste kwartier. Er ligt veel ruimte voor lange ballen in de rug van de Breidablik-defensie en zo kan Agbor Samoise wegsturen, maar zijn voorzet mist nauwkeurigheid. . Lange ballen De Buffalo's grijpen nog eens terug naar het recept van het eerste kwartier. Er ligt veel ruimte voor lange ballen in de rug van de Breidablik-defensie en zo kan Agbor Samoise wegsturen, maar zijn voorzet mist nauwkeurigheid.

clock 30' eerste helft, minuut 30. De machine van Gent geraakt maar niet aan de praat, het is allemaal iets te slordig. Zou het veld daar dan toch voor iets tussen zitten? . De machine van Gent geraakt maar niet aan de praat, het is allemaal iets te slordig. Zou het veld daar dan toch voor iets tussen zitten?

clock 27' eerste helft, minuut 27. Gandelman infiltreert goed en verschijnt zo in een kansrijke positie aan de 16 van Breidablik, maar zijn schotje is te slap en te centraal om Einarsson te verontrusten. . Gandelman infiltreert goed en verschijnt zo in een kansrijke positie aan de 16 van Breidablik, maar zijn schotje is te slap en te centraal om Einarsson te verontrusten.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Gent lijkt de rust wat te hebben teruggevonden en monopoliseert nu de bal, maar het zijn vooral Agbor, Watanabe en Nurio die het leer rondtikken. Kansen levert dat niet op. . Gent lijkt de rust wat te hebben teruggevonden en monopoliseert nu de bal, maar het zijn vooral Agbor, Watanabe en Nurio die het leer rondtikken. Kansen levert dat niet op.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Ongelooflijk! Meteen 2-1! Breidablik profiteert van het momentum en springt meteen ook over Gent! Nardi ziet er niet goed uit op een uithaal van Eyjolfsson en laat de bal glippen, het is opnieuw Svanthorsson die kan binnentikken. . Ongelooflijk! Meteen 2-1! Breidablik profiteert van het momentum en springt meteen ook over Gent! Nardi ziet er niet goed uit op een uithaal van Eyjolfsson en laat de bal glippen, het is opnieuw Svanthorsson die kan binnentikken.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Het is opnieuw Svanthorsson die kan binnentikken: 2-1! Het is opnieuw Svanthorsson die kan binnentikken: 2-1!

clock 18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Jason Dadi Svanthorsson van Breidhablik. 2, 1. goal Breidhablik KAA Gent rust 2 1

clock 18' eerste helft, minuut 18.