LIVE: Erop en erover! Gent slikt 2 goals in evenveel minuten en moet achtervolgen

eerste helft, minuut 27. Gandelman infiltreert goed en verschijnt zo in een kansrijke positie aan de 16 van Breidablik, maar zijn schotje is te slap en te centraal om Einarsson te verontrusten. .

Breidablik profiteert van het momentum en springt meteen ook over Gent! Nardi ziet er niet goed uit op een uithaal van Eyjolfsson en laat de bal glippen, het is opnieuw Svanthorsson die kan binnentikken.

eerste helft, minuut 15. Alweer gevaar via Orban. Bij Breidablik hebben ze hun lesje nog niet geleerd. Orban wordt alweer gelanceerd en legt nog af voor Cuypers, maar die geraakt niet voorbij doelman Einarsson. .

Een schotje van Cuypers verdwijnt in hoekschop. Kums zwiept de bal voor doel en vindt bijna Gandelman, maar die komt net te laat om binnen te buffelen.

Gent ontsnapt even niet aan de druk. Breidablik laat de bal rondgaan rond de 16 van de Buffalo's, maar veel doen ze daar uiteindelijk niet mee. Toch blijft het oppassen.

clock 7'

eerste helft, minuut 7. Orban prikt meteen! Nog geen 6 minuten ver of Gent klimt al op voorsprong. Gerkens verstuurt een prima bal richting 16, Orban knikt in één tijd over de doelman: 0-1! .