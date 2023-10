Is Europees voetbal een vergiftigd geschenk voor Gent? "Neen, maar veel roteren lukt niet"

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25. Eerste driepunter? Met ook nog het Oekraïense Luhansk en het IJslandse Breioablik in de groep, is Maccabi Tel Aviv op papier de moeilijkste tegenstander voor Gent. "Of dat zo is, zullen we pas na de wedstrijden weten, maar ik vermoed van wel", zegt Vanhaezebrouck. " Maccabi is al een aantal keren kampioen geworden in Israël en dat is toch een degelijke competitie. Er steekt bovendien een pak ervaring in het team. Soms komen er verrassingen. Wij hebben alleen nog maar tegen Luhansk gespeeld (1-1), dus is het moeilijk om nu al alle ploegen te beoordelen." . Eerste driepunter? Met ook nog het Oekraïense Luhansk en het IJslandse Breioablik in de groep, is Maccabi Tel Aviv op papier de moeilijkste tegenstander voor Gent. "Of dat zo is, zullen we pas na de wedstrijden weten, maar ik vermoed van wel", zegt Vanhaezebrouck. "



Mijn doel is om Europees te overwinteren, ook al brengt dat ons misschien in de competitie in de problemen. Hein Vanhaezebrouck.

Rotatieprobleem. AA Gent kampt met wat blessureleed en Hein Vanhaezebrouck heeft al niet zo'n grote kern. "Veel roteren zal er niet inzitten", vertelde de trainer woensdag in aanloop naar het treffen in de Conference League met Maccabi Tel Aviv. "Maar ik ga Europees voetbal zeker geen vergiftigd geschenk noemen. We roeien met de riemen die we hebben, maar we spelen graag Europees voetbal en willen Europees overwinteren."

Op de laatste training kon Vanhaezebrouck woensdagvoormiddag nog geen beroep doen op Hugo Cuypers. De aanvaller moest afgelopen weekend voor de competitiematch bij RWDM ook al afhaken met een lichte blessure. Middenvelder Pieter Gerkens ontbrak eveneens op de laatste oefensessie. Sven Kums trainde daags voor de ontmoeting met de leider in Groep B van de Conference League wel mee.

"Laurent Depoitre en Nurio Fortuna zijn niet inzetbaar en voor Cuypers komt de match te vroeg", zegt Vanhaezebrouck. "Een paar anderen zoals Pieter Gerkens en Jordan Torunarigha zijn twijfelachtig. Kums kampt met een knieblessure. Ik heb getwijfeld om hem er tijdens de rust met RWDM af te halen. Het gewricht werd tijdens de pauze ingepakt en gelukkig had hij na de match geen reactie. Ik wil niet te vroeg victorie kraaien, maar voorlopig lijkt het in orde te komen met hem."



Op de laatste training kon Vanhaezebrouck woensdagvoormiddag nog geen beroep doen op Hugo Cuypers. De aanvaller moest afgelopen weekend voor de competitiematch bij RWDM ook al afhaken met een lichte blessure. Middenvelder Pieter Gerkens ontbrak eveneens op de laatste oefensessie. Sven Kums trainde daags voor de ontmoeting met de leider in Groep B van de Conference League wel mee.



"Laurent Depoitre en Nurio Fortuna zijn niet inzetbaar en voor Cuypers komt de match te vroeg", zegt Vanhaezebrouck. "Een paar anderen zoals Pieter Gerkens en Jordan Torunarigha zijn twijfelachtig. Kums kampt met een knieblessure. Ik heb getwijfeld om hem er tijdens de rust met RWDM af te halen. Het gewricht werd tijdens de pauze ingepakt en gelukkig had hij na de match geen reactie. Ik wil niet te vroeg victorie kraaien, maar voorlopig lijkt het in orde te komen met hem."

Iedereen stelt zich veel vragen rond Gift Orban, maar eigenlijk is het zeer simpel: iemand die op training de pannen van het dak speelt, staat altijd in de ploeg. Hein Vanhaezebrouck.

Orban opnieuw op de bank? Vorig seizoen scoorde hij 4 van de 5 wedstrijden, nu zit hij er 4 van de 5 op de bank. Wat is er aan de hand met Gift Orban? Bij Gent hebben ze hem op dit moment hard nodig, maar zijn prestaties blijven ondermaats. Een vaststelling in het verlengde van wat hij elke dag op het trainingsveld laat zien. "Het is simpel: wie goed is op training, speelt altijd", legt Vanhaezebrouck uit.