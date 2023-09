AA Gent bekampt Oekraïense club in Polen: "Het is een stevige ploeg"

clock 22:35

vooraf, 22 uur 35. Zorja Loehansk - AA Gent. Zorja Loehansk moet door de oorlog in Oekraïne uitwijken naar Polen. AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck had veel lof voor de tegenstander. "Het blijft natuurlijk moeilijk voor hen. Dat kan je niet vaak genoeg blijven zeggen. Ze zitten nog volop in een oorlog. Ik kan me zelf niet voorstellen in zo'n situatie te zitten." "Sportief heeft Zorja veel kwaliteiten", ging de Gentse T1 verder. "De ploeg is veranderd door de omstandigheden en bestaat vooral uit Oekraïense jongens. Ze zijn in de voorrondes van de Europa League maar nipt uitgeschakeld door Slavia Praag. In die matchen zag ik een stevige ploeg, met individuele kwaliteiten en een goede organisatie. We zullen zelf goed moeten zijn." Loehansk speelde eerder dit seizoen al Europees in Lublin. "Ze kennen het stadion en de grasmat dus beter dan wij", aldus Vanhaezebrouck. "Maar ze kwamen met de bus van Kiev naar hier. Niet evident." Vanhaezebrouck moet mogelijk Gift Orban missen. Die is na een stevige tackle zondag in Leuven onzeker. "Hij heeft twee dagen met een gezwollen enkel rondgelopen", legde HVH uit. "De zwelling is nu minder, maar de pijn is er nog. Hij traint individueel en dan zien we wel of hij in aanmerking komt voor een selectie." .