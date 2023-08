Tissoudali, Fadiga en Gerkens mogen zich tonen tegen Pogon

clock 17:28 vooraf, 17 uur 28.

clock 17:18 vooraf, 17 uur 18. Vijf wissels in vergelijking met Westerlo. De spelers die klaar zouden zijn, zouden spelen volgens Hein Vanhaezebrouck. Vijf spelers die tegen Westerlo op de bank zaten, zijn klaar bevonden. In doel komt Roef in de ploeg. Achteraan verandert er niets. Op het middenveld wel. Gerkens, Fernandez-Pardo en Fadiga staan in de basisploeg en in de spits speelt Tissoudali naast Orban. Cuypers krijgt rust, maar zit wel op de bank. Net als Kums, Hong en Samoise. Voor Fadiga en Fernandez-Pardo is het hun eerste basisplek. . Vijf wissels in vergelijking met Westerlo De spelers die klaar zouden zijn, zouden spelen volgens Hein Vanhaezebrouck. Vijf spelers die tegen Westerlo op de bank zaten, zijn klaar bevonden.



Zomaar beginnen te wisselen, is niet de bedoeling. De mannen die er klaar voor zijn, zullen beginnen. Hein Vanhaezebrouck.

clock 08:22 vooraf, 08 uur 22. "Het zal niet lukken aan 60%". Gent heeft nog steeds een perfect rapport. Ook in Europa, waar het vooralsnog een grote onderscheiding heeft. In drie wedstrijden scoorde de ploeg van Hein Vanhaezebrouck maar liefst 15 keer. Zo heeft het voor zijn terugwedstrijd tegen Pogon Szczecin al een 5-0-voorsprong. Een overbodige wedstrijd vanavond? "We moeten toch op ons hoede zijn", vertelt Hein Vanhaezebrouck in zijn voorbeschouwing. "Ze zullen ongetwijfeld zeer fel beginnen, om zich toch te bewijzen tegen ons." "Ik wil opnieuw een ploeg zien die de wedstrijd professioneel aanpakt. Zo kunnen we ons positief traject voortzetten. Het zal niet lukken als we aan 60% spelen. We zullen er opnieuw vol voor gaan." De trainer kan niet rekenen op de geblesseerden Nurio en Fofana, ook nieuwkomer Brown is nog niet speelgerechtigd en Castro-Montes bleef thuis met transferperikelen. "We proberen altijd te roteren, maar het moet mogelijk zijn, natuurlijk", aldus de coach. "Spelers moeten er klaar voor zijn. Zomaar beginnen te wisselen, is niet de bedoeling. De mannen die er klaar voor zijn, zullen beginnen." . "Het zal niet lukken aan 60%" Gent heeft nog steeds een perfect rapport. Ook in Europa, waar het vooralsnog een grote onderscheiding heeft. In drie wedstrijden scoorde de ploeg van Hein Vanhaezebrouck maar liefst 15 keer. Zo heeft het voor zijn terugwedstrijd tegen Pogon Szczecin al een 5-0-voorsprong. Een overbodige wedstrijd vanavond?



"We moeten toch op ons hoede zijn", vertelt Hein Vanhaezebrouck in zijn voorbeschouwing. "Ze zullen ongetwijfeld zeer fel beginnen, om zich toch te bewijzen tegen ons."



"Ik wil opnieuw een ploeg zien die de wedstrijd professioneel aanpakt. Zo kunnen we ons positief traject voortzetten. Het zal niet lukken als we aan 60% spelen. We zullen er opnieuw vol voor gaan."



De trainer kan niet rekenen op de geblesseerden Nurio en Fofana, ook nieuwkomer Brown is nog niet speelgerechtigd en Castro-Montes bleef thuis met transferperikelen.



"We proberen altijd te roteren, maar het moet mogelijk zijn, natuurlijk", aldus de coach. "Spelers moeten er klaar voor zijn. Zomaar beginnen te wisselen, is niet de bedoeling. De mannen die er klaar voor zijn, zullen beginnen."

clock 08:20 vooraf, 08 uur 20. Zo ging de heenwedstrijd. Het was een perfecte avond voor KAA Gent. De Buffalo's boekten een forfaitzege tegen het Poolse Pogon in de heenwedstrijd van de voorlaatste voorronde in de Conference League. Gift Orban stond opnieuw aan de aftrap en haalde zijn gram door een hattrick te scoren. Hugo Cuypers, de andere helft van het dodelijke aanvalsduo, zorgde voor de andere twee doelpunten. Lees het volledige verslag hieronder. . Zo ging de heenwedstrijd Het was een perfecte avond voor KAA Gent. De Buffalo's boekten een forfaitzege tegen het Poolse Pogon in de heenwedstrijd van de voorlaatste voorronde in de Conference League. Gift Orban stond opnieuw aan de aftrap en haalde zijn gram door een hattrick te scoren. Hugo Cuypers, de andere helft van het dodelijke aanvalsduo, zorgde voor de andere twee doelpunten. Lees het volledige verslag hieronder.



clock Opstelling Pogon Szczecin. Bartosz Klebaniuk, Pawel Stolarski, Danijel Loncar, Wojciech Lisowski, Leo Borges, Rafal Kurzawa, Joao Gamboa, Vahan Bichakhchyan, Alexander Gorgon, Kamil Grosicki, Luka Zahovic Opstelling Pogon Szczecin Bartosz Klebaniuk, Pawel Stolarski, Danijel Loncar, Wojciech Lisowski, Leo Borges, Rafal Kurzawa, Joao Gamboa, Vahan Bichakhchyan, Alexander Gorgon, Kamil Grosicki, Luka Zahovic

clock Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Noah Fadiga, Ismaël Kandouss, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Torunarigha, Andrew Hjulsager, Pieter Gerkens, Julien De Sart, Matias Fernandez, Gift Emmanuel Orban, Tarik Tissoudali Opstelling KAA Gent Davy Roef, Noah Fadiga, Ismaël Kandouss, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Torunarigha, Andrew Hjulsager, Pieter Gerkens, Julien De Sart, Matias Fernandez, Gift Emmanuel Orban, Tarik Tissoudali