LIVE: beter Gent na de rust: Kums knalt op de paal, Tissoudali net over

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Pogon Szczecin, Mariusz Fornalczyk erin, Vahan Bichakhchyan eruit wissel substitution out Vahan Bichakhchyan substitution in Mariusz Fornalczyk

clock 75' tweede helft, minuut 75. Enkel Gent valt nog aan. Invaller Hong levert meteen een prima corner af. Cuypers duikt goed naar de bal aan de eerste paal, maar ziet zijn kopbal over gaan.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KAA Gent, Hong Hyun-seok erin, Matias Fernandez eruit wissel substitution out Matias Fernandez substitution in Hyun-seok Hong

clock 72' tweede helft, minuut 72. Match van Fernandez-Pardo zit er op. Fernandez-Pardo kan niet meer. Dat het warm is in Polen, heeft er misschien mee te maken dat de jonge flankspeler krampen heeft. Hij is gaan zitten en vraagt om een wissel. Tijd voor Hong.



clock 65' tweede helft, minuut 65. Tijd voor vier wissels bij Pogon. Bij de thuisploeg weten ze ook hoe laat het is nu Gent de match in handen neemt. Tijd voor vernieuwde energie!

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Pogon Szczecin, Adrian Przyborek erin, Kamil Grosicki eruit wissel substitution out Kamil Grosicki substitution in Adrian Przyborek

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Pogon Szczecin, Yadegar Rostami erin, Joao Gamboa eruit wissel substitution out Joao Gamboa substitution in Yadegar Rostami

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Pogon Szczecin, Leonardo Koutris erin, Wojciech Lisowski eruit wissel substitution out Wojciech Lisowski substitution in Leonardo Koutris

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Pogon Szczecin, Efthimios Koulouris erin, Alexander Gorgon eruit wissel substitution out Alexander Gorgon substitution in Efthimios Koulouris

clock 60' tweede helft, minuut 60. Tissoudali ! Net niet! Gent kookt volgens een klassiek recept. Samoise snel diep sturen op de rechterflank. Niemand kan volgen en de voorzet is ook prima. Tissoudali moet met een verdediger in de rug meteen trappen. Dat doert hij ook, maar nipt over. Beste kans van de match.

clock 52' tweede helft, minuut 52. De Poolse thuisploeg doet dus toch nog mee! Een aanval over de linkerflank verdient een betere afwerking door Bichakhchyan. Het wordt een opraper voor Roef.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Strenge woorden van Vanhaezebrouck in de kleedkamer? We vermoeden toch dat Hein Vanhaezebrouck duidelijke taal heft gesproken tijdens de rust, want het is een heel ander Gent dat op het veld staat in de tweede helft. Kums kan nog eens uithalen, maar hij mikt over. De hele ploeg straalt meer drive uit.

clock 50' Afgeweken bal op de paal! Gent is dicht bij een openingsgoal. Een afgeweken afstandsschot van Kums belandt op de paal. Cuypers is het eerst bij de rebound, maar raakt niet voorbij de doelman en Tissoudali kan in derde instantie niet bij de bal. Dit is al beter dan in de hele eerste helft van Gent. tweede helft, minuut 50. shot on goalpost

clock 48' tweede helft, minuut 48. Begin tweede helft. Ook Hein Vanhaezebrouck vindt dat het toch allemaal wat meer mag zijn, ondanks de comfortabele uitgangspositie. Kums, Samoise en Cuypers komen de Gentse rangen versterken. De Sart, Fadiga en Orban krijgen rust.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rustsignaal. Geen vuiltje aan de lucht na de eerste helft voor AA Gent, maar het entertainment-gehalte lag wel heel laag. De energie die de Polen in hun wedstrijd legden volstond niet om Gent iets in de weg te leggen. Gent mag wat meer doen voor de meegereisde fans. Het zijn er exact 29.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen