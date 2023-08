Kan Gent zijn perfecte rapport (in Europa) behouden? "Aan 60% zal het niet lukken"

clock 08:22

vooraf, 08 uur 22. "Het zal niet lukken aan 60%". Gent heeft nog steeds een perfect rapport. Ook in Europa, waar het vooralsnog een grote onderscheiding heeft. In drie wedstrijden scoorde de ploeg van Hein Vanhaezebrouck maar liefst 15 keer. Zo heeft het voor zijn terugwedstrijd tegen Pogon Szczecin al een 5-0-voorsprong. Een overbodige wedstrijd vanavond? "We moeten toch op ons hoede zijn", vertelt Hein Vanhaezebrouck in zijn voorbeschouwing. "Ze zullen ongetwijfeld zeer fel beginnen, om zich toch te bewijzen tegen ons." "Ik wil opnieuw een ploeg zien die de wedstrijd professioneel aanpakt. Zo kunnen we ons positief traject voortzetten. Het zal niet lukken als we aan 60% spelen. We zullen er opnieuw vol voor gaan." De trainer kan niet rekenen op de geblesseerden Nurio en Fofana, ook nieuwkomer Brown is nog niet speelgerechtigd en Castro-Montes bleef thuis met transferperikelen. "We proberen altijd te roteren, maar het moet mogelijk zijn, natuurlijk", aldus de coach. "Spelers moeten er klaar voor zijn. Zomaar beginnen te wisselen, is niet de bedoeling. De mannen die er klaar voor zijn, zullen beginnen." .