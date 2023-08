LIVE: Snelle goal van Boyata, de start van een nieuwe doelpuntenkermis voor Club Brugge?

Fase per fase

Fase per fase

clock 18' eerste helft, minuut 18. Nielsen is toch weer het veld opgekomen, maar hij loopt maar wat te trekkebenen. Dit kan niet blijven duren. . Nielsen is toch weer het veld opgekomen, maar hij loopt maar wat te trekkebenen. Dit kan niet blijven duren.

clock 16' Nielsen kan niet voort. De wedstrijd van Casper Nielsen zit er misschien toch op. Een gevolg nog van die drieste tackle van daarjuist. Of een oude blessure die weer opspeelt? Er wordt met de wonderspray gewerkt aan de zone rond zijn heup en rug. . eerste helft, minuut 16. injury Nielsen kan niet voort De wedstrijd van Casper Nielsen zit er misschien toch op. Een gevolg nog van die drieste tackle van daarjuist. Of een oude blessure die weer opspeelt? Er wordt met de wonderspray gewerkt aan de zone rond zijn heup en rug.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Een paar dribbels en een schot van Nusa, maar dan een te pover schot. Doelman Audunsson heeft er nog knap veel problemen mee. . Een paar dribbels en een schot van Nusa, maar dan een te pover schot. Doelman Audunsson heeft er nog knap veel problemen mee.

clock 13' eerste helft, minuut 13. De kansen blijven maar aanrollen. Nu een stiftertje van Vetlesen, dat aan de verkeerde (of in het geval van IJslandse sympathieën: de juiste) kant van de paal naast hobbelt. . De kansen blijven maar aanrollen. Nu een stiftertje van Vetlesen, dat aan de verkeerde (of in het geval van IJslandse sympathieën: de juiste) kant van de paal naast hobbelt.

clock 12' Odoi op de paal! Je zou verwachten dat de stevige IJslanders sterk zouden zijn op stilstaande fases, maar bijna was het weer bingo na een hoekschop. Odoi grijpt er opnieuw naast. Deze keer ketst zijn kopbal op de paal af. . eerste helft, minuut 12. shot on goalpost Odoi op de paal! Je zou verwachten dat de stevige IJslanders sterk zouden zijn op stilstaande fases, maar bijna was het weer bingo na een hoekschop. Odoi grijpt er opnieuw naast. Deze keer ketst zijn kopbal op de paal af.

clock 11' Gele kaart voor Elfar Adalsteinsson van KA tijdens eerste helft, minuut 11 yellow card Elfar Adalsteinsson KA

clock 10' eerste helft, minuut 10.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Schaar van Adalsteinsson: geel! Adalsteinsson kan nu al niet meer volgen en probeert Nielsen af te stoppen met een stevige tackle. Zeker geen botte schaar zoals in de kleuterklas. Hij komt nog vrij goed weg met geel. Nielsen kan ook gewoon voortspelen. . Schaar van Adalsteinsson: geel! Adalsteinsson kan nu al niet meer volgen en probeert Nielsen af te stoppen met een stevige tackle. Zeker geen botte schaar zoals in de kleuterklas. Hij komt nog vrij goed weg met geel. Nielsen kan ook gewoon voortspelen.

clock 8' Dedryck Boyata (Club Brugge) scoort. Het staat 0 - 1. eerste helft, minuut 8. Doelpunt voor Club Brugge Dedryck Boyata (Club Brugge) scoort. Het staat 0 - 1.

clock 8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Dedryck Boyata van Club Brugge. 0, 1. goal KA Club Brugge 20' 0 1

clock 7' eerste helft, minuut 7. GOAL: Boyata in de rebound! Dedryck Boyata luistert zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen op met een goal. Denis Odoi dwingt de doelman tot een save, maar Boyata kan - al dan niet buitenspel - het werk in tweede instantie afmaken. Nog geen VAR in deze fase van de Conference League en ook de protesten van de IJslandse spelers worden niet gehoord. . GOAL: Boyata in de rebound! Dedryck Boyata luistert zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen op met een goal. Denis Odoi dwingt de doelman tot een save, maar Boyata kan - al dan niet buitenspel - het werk in tweede instantie afmaken.



Nog geen VAR in deze fase van de Conference League en ook de protesten van de IJslandse spelers worden niet gehoord.

clock 6' eerste helft, minuut 6.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Je hoefde geen madame Soleil te zijn om te voorspellen dat Club Brugge het balbezit zou opeisen in deze match. Het lijkt erop dat ze er nog iets van willen maken. . Je hoefde geen madame Soleil te zijn om te voorspellen dat Club Brugge het balbezit zou opeisen in deze match. Het lijkt erop dat ze er nog iets van willen maken.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Bijna een eerste Brugse goal. Zinckernagel vindt Nusa, maar die schiet hoog over. . Bijna een eerste Brugse goal. Zinckernagel vindt Nusa, maar die schiet hoog over.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen. Het is KA dat in het blauw speelt, waardoor Club Brugge zijn witte shirts heeft aangetrokken. . Aftrap We zijn eraan begonnen. Het is KA dat in het blauw speelt, waardoor Club Brugge zijn witte shirts heeft aangetrokken.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. De spelers komen het veld op. De ontmoeting is eigenlijk al gespeeld, maar hopelijk krijgen we nog een leuke match. . De spelers komen het veld op. De ontmoeting is eigenlijk al gespeeld, maar hopelijk krijgen we nog een leuke match.

clock 19:14 Voor wat het waard is ook de basisploeg van KA, met de Spanjaard Rodri, Petersen uit de Faeroer en de Schot Willard in de spits. Voor de rest zijn het allemaal IJslanders. vooraf, 19 uur 14. Voor wat het waard is ook de basisploeg van KA, met de Spanjaard Rodri, Petersen uit de Faeroer en de Schot Willard in de spits. Voor de rest zijn het allemaal IJslanders.

clock 19:01 vooraf, 19 uur 01. 3 tieners aan de aftrap. Club Brugge is na de 5-1 uit de heenmatch al nagenoeg zeker van de kwalificatie en dus kunnen enkele jongeren zich bewijzen bij coach Ronny Deila. Achterin zien we zo Kyriani Sabbe en Joel Ordoñez, 18 en 19, en in de spits moet Antonio Nusa, nog altijd maar 18, voor de goals zorgen. . 3 tieners aan de aftrap Club Brugge is na de 5-1 uit de heenmatch al nagenoeg zeker van de kwalificatie en dus kunnen enkele jongeren zich bewijzen bij coach Ronny Deila. Achterin zien we zo Kyriani Sabbe en Joel Ordoñez, 18 en 19, en in de spits moet Antonio Nusa, nog altijd maar 18, voor de goals zorgen.