LIVE: Laat Club Brugge de score nog wat oplopen in IJsland?

clock 61' Gele kaart voor Philip Zinckernagel van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 61 yellow card Philip Zinckernagel Club Brugge

clock 59' tweede helft, minuut 59. GOAL: KA met knappe tegengoal! Net als in Brugge kan KA toch ook een goaltje meepikken. Een knappe goal ook nog eens. Adalsteinsson fungeert als pivot. Met een hakje speelt hij Petersen aan en de man uit de Faeroer dropt de bal propertjes voorbij Mignolet. . GOAL: KA met knappe tegengoal! Net als in Brugge kan KA toch ook een goaltje meepikken. Een knappe goal ook nog eens. Adalsteinsson fungeert als pivot. Met een hakje speelt hij Petersen aan en de man uit de Faeroer dropt de bal propertjes voorbij Mignolet.

clock 57' tweede helft, minuut 57. GOAL: Jaremtsjoek met de 0-3. Roman Jaremtsjoek heeft dan toch zijn goaltje te pakken, net als vorige week. De rode zee gaat open voor Onyedika, die eigenlijk zelf kan afwerken, maar toch nog afspeelt op zijn Oekraïense ploegmaat. . GOAL: Jaremtsjoek met de 0-3 Roman Jaremtsjoek heeft dan toch zijn goaltje te pakken, net als vorige week. De rode zee gaat open voor Onyedika, die eigenlijk zelf kan afwerken, maar toch nog afspeelt op zijn Oekraïense ploegmaat.

clock 52' tweede helft, minuut 52. De motoren draaien nog niet op volle toeren na de rust. . De motoren draaien nog niet op volle toeren na de rust.

clock 47' tweede helft, minuut 47. De weinige supporters van Club Brugge juichen, omdat ze het net zien trillen. Gezichtsbedrog, want de bal ketste via de paal die de netten strak houdt terug richting de kooi. . De weinige supporters van Club Brugge juichen, omdat ze het net zien trillen. Gezichtsbedrog, want de bal ketste via de paal die de netten strak houdt terug richting de kooi.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Start 2e helft. Nog 45 minuten. Kan KA nog 6 keer scoren en verlengingen afdwingen? Het antwoord hier nu al exclusief: nee. Maar misschien kan Club Brugge nog een paar keer bijprikken. . Start 2e helft Nog 45 minuten. Kan KA nog 6 keer scoren en verlengingen afdwingen? Het antwoord hier nu al exclusief: nee. Maar misschien kan Club Brugge nog een paar keer bijprikken.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:04 rust, 21 uur 04. Onyedika vervangt Vetlesen. We krijgen vers bloed in de 2e helft. Hugo Vetlesen maakte een goeie indruk in de eerste helft, maar hij krijgt wat rust. Raphael Onyedika komt het Brugse middenveld versterken. . Onyedika vervangt Vetlesen We krijgen vers bloed in de 2e helft. Hugo Vetlesen maakte een goeie indruk in de eerste helft, maar hij krijgt wat rust. Raphael Onyedika komt het Brugse middenveld versterken.

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust: 0-2. Club Brugge heeft zijn dominantie in de eerste helft in twee goals kunnen uitdrukken. Vroeg in de match scoorde Boyata, diep in de extra tijd Skoras. Tussendoor was het niet altijd champagnevoetbal, maar er waren genoeg Brugse kansen om de score hoger te doen oplopen. . Rust: 0-2 Club Brugge heeft zijn dominantie in de eerste helft in twee goals kunnen uitdrukken. Vroeg in de match scoorde Boyata, diep in de extra tijd Skoras. Tussendoor was het niet altijd champagnevoetbal, maar er waren genoeg Brugse kansen om de score hoger te doen oplopen.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. GOAL: Skoras met een heerlijke knal! Als je over de duivel spreekt... Na opnieuw een stilstaande fase is het alle hens aan dek bij KA. Een afgeslagen bal valt perfect voor de rechter van Skoras, die hem in één tijd met een boogje in het doel knalt. Heerlijke goal. . GOAL: Skoras met een heerlijke knal! Als je over de duivel spreekt... Na opnieuw een stilstaande fase is het alle hens aan dek bij KA. Een afgeslagen bal valt perfect voor de rechter van Skoras, die hem in één tijd met een boogje in het doel knalt. Heerlijke goal.