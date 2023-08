Club Brugge geeft in IJsland kansen aan de tieners, met Sabbe, Ordoñez en Nusa in de basis

Club Brugge heeft het momentum te pakken. De ploeg van Ronny Deila scoorde 10 keer in zijn afgelopen twee wedstrijden. Een daarvan was de heenwedstrijd tegen Akureyri. Blauw-zwart mag vanavond zo een 5-1-uitgangspositie verdedigen tegen de IJslandse profs in de voorlaatste voorronde van de Conference League. Volg de wedstrijd op deze pagina vanaf 20 uur.