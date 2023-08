Vanhaezebrouck op zijn hoede voor tegenstander en verklaart bankzitter Orban: "Geduld mee hebben"

"Pogon Szczecin heeft meer individuele kwaliteit, meer duelkracht, scoren gemakkelijker. Een is dus een ander kaliber", waarschuwt Hein Vanheazebrouck op zijn persmoment voor de clash in de Conference League-voorronde van woensdag.





In de vorige ronde tegen Zilina kende KAA Gent geen genade en ook in de competitie pakt de ploeg 6 op 6. Het goede begin van het nieuwe seizoen zorgt voor enthousiasme, al is Vanhaezebrouck op zijn hoede.





"Op journalistieke redacties kan ik mij voorstellen dat dat snel 'up and down' gaat. In de club misschien ook, maar niet op ons niveau. Wij blijven met de voeten op de grond, een goede start is slechts een start. We hebben ook nog niet de sterkste tegenstanders gehad. Maar goed, liever zo dan starten met nederlagen."





Goede resultaten of niet, KAA Gent moet drie matchen op zeven dagen spelen. "We zijn goed in het schakelen, dat hebben we in het verleden ook al bewezen", ziet Vanhaezebrouck.





"Ook na slechte Europese wedstrijden, stonden we er toch weer in de competitie of omgekeerd. We hebben nu een positieve flow met twee keer winst in Europa en hetzelfde in de competitie. We blijven echter met de voeten op de grond, bij goede en slechte resultaten."