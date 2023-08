LIVE: Blijft KAA Gent, met Orban in de basis, in de winning mood tegen het Poolse Pogon Szczecin?

clock 14' Gift Emmanuel Orban (KAA Gent) scoort. Het staat 1 - 0. eerste helft, minuut 14. Doelpunt voor KAA Gent Gift Emmanuel Orban (KAA Gent) scoort. Het staat 1 - 0.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Verrassende actie van De Sart. Vanop ruime afstand haalt hij meteen uit op een slechte uittrap van Klebaniuk. Niet onaardig gedaan, maar zijn schot gaat wel naast. Wel de tweede kans voor Gent. . Verrassende actie van De Sart. Vanop ruime afstand haalt hij meteen uit op een slechte uittrap van Klebaniuk. Niet onaardig gedaan, maar zijn schot gaat wel naast. Wel de tweede kans voor Gent.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Watanabe kopt over. Orban komt een eerste keer piepen op een lage voorzet van Fofana en dwingt meteen een hoekschop af. Een klusje voor Hong. Hij vindt het hoofd van Watanabe en die zorgt voor de eerste dreiging met een kopbal over doel. . Watanabe kopt over Orban komt een eerste keer piepen op een lage voorzet van Fofana en dwingt meteen een hoekschop af. Een klusje voor Hong. Hij vindt het hoofd van Watanabe en die zorgt voor de eerste dreiging met een kopbal over doel.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Gent schuift op. Het is een beetje een gezapig begin van deze wedstrijd. Gent neemt stilaan de controle over, maar het gaspedaal induwen doet het nog niet. . Gent schuift op Het is een beetje een gezapig begin van deze wedstrijd. Gent neemt stilaan de controle over, maar het gaspedaal induwen doet het nog niet.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Gent komt een eerste keer opzetten met een voorzet van Samoise. Zijn pass komt net niet goed uit voor Fofana, die wel helemaal vrij stond in de zestien. . Gent komt een eerste keer opzetten met een voorzet van Samoise. Zijn pass komt net niet goed uit voor Fofana, die wel helemaal vrij stond in de zestien.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Bij Pogon zijn ze duidelijk niet van plan om achteruit te kruipen. De bezoekers dringen Gent in het defensief in de openingsminuten. Zonder evenwel voor gevaar te zorgen. . Bij Pogon zijn ze duidelijk niet van plan om achteruit te kruipen. De bezoekers dringen Gent in het defensief in de openingsminuten. Zonder evenwel voor gevaar te zorgen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. In een mager gevulde Ghelamco Arena fluit scheidsrechter Vasilios Fotias de wedstrijd op gang. Kan KAA Gent meteen een goede uitgangspositie afdwingen tegen het Poolse Pogon? . Aftrap In een mager gevulde Ghelamco Arena fluit scheidsrechter Vasilios Fotias de wedstrijd op gang. Kan KAA Gent meteen een goede uitgangspositie afdwingen tegen het Poolse Pogon?

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Orban is geen thema, het is de logica zelve. We spelen veel matchen op korte tijd, we hebben een paar jongens kansen gegeven om minuten te pakken. Nu is het weer aan Orban, maar we blijven switchen in een drukke periode. Hein Vanhaezebrouck. Orban is geen thema, het is de logica zelve. We spelen veel matchen op korte tijd, we hebben een paar jongens kansen gegeven om minuten te pakken. Nu is het weer aan Orban, maar we blijven switchen in een drukke periode. Hein Vanhaezebrouck

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Vlot voorbij Linfield FC. Pogon Szczecin doet het Europees nu al beter dan vorig seizoen. Toen werd de Poolse ploeg in de tweede voorronde van de Conference League uitgeschakeld door het Deense Brøndby. Dit seizoen kon het die tweede kwalificatieronde wél overleven, Linfield FC werd overtuigend uitgeschakeld. In Noord-Ierland werd het eind juli 2-5, thuis won Szczecin vorige week met 3-2. . Vlot voorbij Linfield FC Pogon Szczecin doet het Europees nu al beter dan vorig seizoen. Toen werd de Poolse ploeg in de tweede voorronde van de Conference League uitgeschakeld door het Deense Brøndby.



Dit seizoen kon het die tweede kwalificatieronde wél overleven, Linfield FC werd overtuigend uitgeschakeld. In Noord-Ierland werd het eind juli 2-5, thuis won Szczecin vorige week met 3-2.

clock 19:45 Kunnen deze jongens het Gent vanavond lastig maken? vooraf, 19 uur 45. Kunnen deze jongens het Gent vanavond lastig maken?

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Cuypers meteen trefzeker. Hugo Cuypers heeft zijn start niet gemist dit seizoen. In de eerste competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk trof hij meteen raak en in de Europese confrontaties met Zilina nam hij maar liefst 4 van de 10 Gentse goals voor zijn rekening. Afgelopen zondag tegen KV Mechelen zweeg zijn kanon wel. . Cuypers meteen trefzeker Hugo Cuypers heeft zijn start niet gemist dit seizoen. In de eerste competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk trof hij meteen raak en in de Europese confrontaties met Zilina nam hij maar liefst 4 van de 10 Gentse goals voor zijn rekening. Afgelopen zondag tegen KV Mechelen zweeg zijn kanon wel.



clock 19:21 vooraf, 19 uur 21. Ook 6 op 6 voor Szczecin. In de Belgische competitie zijn we twee speeldagen ver, in Polen staat de teller op drie. Pogon Szczecin werkte wel nog maar twee competitieduels af, afgelopen weekend werd hun match tegen Slask Wroclav uitgesteld. Szczecin pakte in zijn eerste twee duels net als Gent 6 op 6 en staat voorlopig vierde in de Poolse Ekstraklasa. Dat is ook de plek waarop Szczecin vorig seizoen de competitie afsloot. . Ook 6 op 6 voor Szczecin In de Belgische competitie zijn we twee speeldagen ver, in Polen staat de teller op drie. Pogon Szczecin werkte wel nog maar twee competitieduels af, afgelopen weekend werd hun match tegen Slask Wroclav uitgesteld.



Szczecin pakte in zijn eerste twee duels net als Gent 6 op 6 en staat voorlopig vierde in de Poolse Ekstraklasa. Dat is ook de plek waarop Szczecin vorig seizoen de competitie afsloot.

clock 19:17 vooraf, 19 uur 17. Uitstekend seizoensbegin. Het is dezer dagen fijn om Gent-supporter te zijn. De Oost-Vlaamse club begon met 6 op 6 uitstekend aan de competitie en maakte ook in de tweede voorronde van de Conference League een vliegende start. Het Slowaakse Zilina kreeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd vijf Gentse goals om de oren. Als Gent ook het Poolse Szczecin kan uitschakelen, dan wacht nog één horde op weg naar de groepsfase. In de play-offronde van de Conference League neemt Gent het bij kwalificatie op tegen het Georgische Dila Gori of de Cyprioten van Apoel Nicosia. . Uitstekend seizoensbegin Het is dezer dagen fijn om Gent-supporter te zijn. De Oost-Vlaamse club begon met 6 op 6 uitstekend aan de competitie en maakte ook in de tweede voorronde van de Conference League een vliegende start. Het Slowaakse Zilina kreeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd vijf Gentse goals om de oren.



Als Gent ook het Poolse Szczecin kan uitschakelen, dan wacht nog één horde op weg naar de groepsfase. In de play-offronde van de Conference League neemt Gent het bij kwalificatie op tegen het Georgische Dila Gori of de Cyprioten van Apoel Nicosia.

clock 19:14 vooraf, 19 uur 14. Orban in de basis. Orban zat twee wedstrijden aan de bank gekluisterd, maar vanavond krijgt hij weer een basisplaats van Hein Vanhaezebrouck. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen verdwijnt de geblesseerde Nurio uit de basis, net als Hjulsager. Kandouss komt in de startelf. . Orban in de basis Orban zat twee wedstrijden aan de bank gekluisterd, maar vanavond krijgt hij weer een basisplaats van Hein Vanhaezebrouck. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen verdwijnt de geblesseerde Nurio uit de basis, net als Hjulsager. Kandouss komt in de startelf.

clock 18:05 vooraf, 18 uur 05. Poolse fans zijn in groten getale aanwezig in Gent. Poolse fans zijn in groten getale aanwezig in Gent