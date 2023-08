Ronny Deila waarschuwt voor onderschatting en betreurt mogelijke exit Rits: "Belangrijke pion in deze ploeg"

Donderdagavond begint Club Brugge aan zijn tweede opdracht in Europa, tegen het IJslandse AK. De bezoekers van donderdag zijn voornamelijk semi-profs, die voor het eerst in Europa spelen. Maar in het voetbal kan alles fout gaan", waarschuwde trainer Ronny Deila.



Zo eenvoudig deze ronde lijkt, zo moeilijk lijkt de volgende, tegen Osasuna, vorig jaar zevende in La Liga. Al wil Deila nog niet bezig zijn met het vervolg. "Het is niet onmogelijk om te verliezen van KA, net zoals het niet onmogelijk is om te winnen van Osasuna. We mogen ons morgen niet aanpassen aan hun tempo. Als we zoals dit weekend ons eigen spel, ons eigen tempo spelen, kunnen we veel."



Philippe Zinckernagelvormt een extra optie voor de coach. De aanvallende middenvelder maakte deze zomer dezelfde stap als Deila: van Standard naar Club Brugge: "Hij zit in de selectie en is klaar om te spelen. Misschien start hij, misschien maakt hij wat minuten. Hij is sowieso nog niet volledig klaar, maar op een punt moet je spelers ook wedstrijdminuten gunnen."