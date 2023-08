Club Brugge trapt IJslandse droom aan diggelen in vijf dolle minuten, Jaremtsjoek doorbreekt droogte

Op amper vijf minuten legde de thuisploeg er nog drie in het mandje. Hans Vanaken stak het vuur aan de lont met een rake kopbal, de doorgebroken Skov Olsen verdubbelde en Thiago krikte zijn vertrouwen - na een zoekende eerste helft - op met een penaltydoelpunt.

Zo trapte Club Brugge de IJslandse droom van Akureyri - dat met een heleboel semi-profs speelt en pas 8e staat in de competitie - na amper 10 minuten al aan diggelen. Jorne Spileers mocht als centrale verdediger fluitend inschuiven en bedankte met een fraaie plaatsbal in de verste hoek.

David vs. Goliath moet niet altijd een verrassend einde hebben.

Ook Deila besefte dat het ideale moment aangebroken was om spelers naast zijn type-elftal ook wat vertrouwen te gunnen. Zo liet hij Zinckernagel debuteren en bracht hij de gepasseerden Nielsen, Ordonez en Jaremtsjoek tussen de lijnen.

Dat je buiten de basis valt na de voorbereiding, kruipt altijd in de kleren van voetballers. En dat was ook te zien na de wissel van de wacht van Club. Vooral bij Jaremtsjoek, die de bal vaker leek af te stoten dan aan te trekken, speelde zijn vertrouwenscrisis weer op.

De IJslanders profiteerden van het Brugse dipje en schonken zichzelf op het uur nog een eerredder. Nadien werd de 4-2 - onterecht - nog afgekeurd voor buitenspel.

Verder kwam Club niet meer in de problemen. Integendeel. Hét moment van de avond moest nog komen: op 10 minuten van het einde werkte Roman Jaremtsjoek een voorzet van De Cuyper in één tijd in doel. Na bijna 10 maanden doorbrak hij zo zijn droogte.

Dat de decibels in Jan Breydel extra hard weerklonken, kwam duidelijk binnen bij de spits, die lood van zijn schouders voelde vallen.

Een perfecte avond voor Club, al weerklonk er ook nog een valse noot. Met anti-Anderlecht-gezangen keerden ze zich tegen de nakende transfer van Mats Rits, die op de bank moest ondergaan.