LIVE: Tissoudali tovert zich naar het doel van Zilina, maar treft de doelman op zijn weg

clock 21' eerste helft, minuut 21. Zelina zoekt, maar vindt niet. Gent bibbert even. Het nummer 20 van Zelina doorprikt de Gentse defensie met een uitgemeten steekballetje naar de doorgelopen Sauer. De middenvelder zet zich door naar het doel en wil het leer in de korte hoek prikken, maar Nardi veegt de bal met een goede beenreflex weg. . Zelina zoekt, maar vindt niet Gent bibbert even. Het nummer 20 van Zelina doorprikt de Gentse defensie met een uitgemeten steekballetje naar de doorgelopen Sauer. De middenvelder zet zich door naar het doel en wil het leer in de korte hoek prikken, maar Nardi veegt de bal met een goede beenreflex weg.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Toch blijft het opletten voor een tegenaanval. De Slowaakse winger duikt de grote rechthoek in met een puike controle, maar Nurio gooit zijn lijf en leden voor het nakende schot. Gent is gewaarschuwd. . Toch blijft het opletten voor een tegenaanval. De Slowaakse winger duikt de grote rechthoek in met een puike controle, maar Nurio gooit zijn lijf en leden voor het nakende schot. Gent is gewaarschuwd.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Zilina was vol goede wil aan de wedstrijd begonnen, maar het kan niet verstoppen dat het kwalitatief de mindere is van Gent. Onze landgenoten hebben het commando overgenomen en snuffelen steeds vaker rond de grote rechthoek van de thuisploeg. . Zilina was vol goede wil aan de wedstrijd begonnen, maar het kan niet verstoppen dat het kwalitatief de mindere is van Gent. Onze landgenoten hebben het commando overgenomen en snuffelen steeds vaker rond de grote rechthoek van de thuisploeg.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Ti ta tovenaar Tissoudali. Here we go again. Zilina laat zich opnieuw betrappen op een foutje in de opbouw. Deze keer valt het leer voor de (gevaarlijke) voeten van Tissoudali, die de gele defensie met een knappe sleepbeweging volledig in de wind zet. De dribbelvaardige aanvaller twijfelt niet en haalt meteen uit na zijn kap, maar doelman Belko ligt in de weg. . Ti ta tovenaar Tissoudali Here we go again. Zilina laat zich opnieuw betrappen op een foutje in de opbouw. Deze keer valt het leer voor de (gevaarlijke) voeten van Tissoudali, die de gele defensie met een knappe sleepbeweging volledig in de wind zet. De dribbelvaardige aanvaller twijfelt niet en haalt meteen uit na zijn kap, maar doelman Belko ligt in de weg.

clock 7' eerste helft, minuut 7. In al zijn enthousiasme toont Zilina meteen zijn achilleshiel. In de opbouw zijn de Slowaken vaak te slordig. Ook nu kan Hjulsager profiteren van een slordigheid. Het Gentse nummer 17 zet zich goed door en kan de doorgelopen Tissoudali bereiken, maar de gele brigade stort zich meteen weer - vol overgave - op de Gentenaren. Gevaar geweken. . In al zijn enthousiasme toont Zilina meteen zijn achilleshiel. In de opbouw zijn de Slowaken vaak te slordig. Ook nu kan Hjulsager profiteren van een slordigheid. Het Gentse nummer 17 zet zich goed door en kan de doorgelopen Tissoudali bereiken, maar de gele brigade stort zich meteen weer - vol overgave - op de Gentenaren. Gevaar geweken.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Hard tegen onzacht. De Slowaken zijn duidelijk niet van plan om zich nog eens naar de slachtbank te laten leiden. De geelhemden vliegen er meteen stevig in. Vooral de enkel van Hjulsager mag die gedrevenheid van dichtbij voelen. Met een drieste tackle trapt Rusnak de schoen van de Gentse middenvelder uit. . Hard tegen onzacht De Slowaken zijn duidelijk niet van plan om zich nog eens naar de slachtbank te laten leiden. De geelhemden vliegen er meteen stevig in. Vooral de enkel van Hjulsager mag die gedrevenheid van dichtbij voelen. Met een drieste tackle trapt Rusnak de schoen van de Gentse middenvelder uit.

clock 1' eerste helft, minuut 1. START. De bal rolt in het Pod Dubnom-stadion in Slowakije. Kan Gent nog eens uitpakken in de Conference League? Volg de wedstrijd op Radio 1 met commentaar van Tom Boudeweel of via tekst-updates op deze pagina. . START De bal rolt in het Pod Dubnom-stadion in Slowakije. Kan Gent nog eens uitpakken in de Conference League? Volg de wedstrijd op Radio 1 met commentaar van Tom Boudeweel of via tekst-updates op deze pagina.

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. De Poolse ploeg Pogon is - als Gent zich niet meer laat verrassen vanavond - de volgende tegenstander in de Conference League-campagne. De Polen wonnen twee keer van het Noord-Ierse Linfield FC: 2-5 in de heenwedstrijd, 3-2 in de return . . De Poolse ploeg Pogon is - als Gent zich niet meer laat verrassen vanavond - de volgende tegenstander in de Conference League-campagne. De Polen wonnen twee keer van het Noord-Ierse Linfield FC: 2-5 in de heenwedstrijd, 3-2 in de return.



clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Hoewel Vanhaezebrouck op de persconferentie liet optekenen dat hij niet te veel ging wisselen, heeft hij toch stevig geroteerd. Maar in het gezellige Pod Dubnom-stadion zou Gent vanavond niet meer in gevaar mogen komen. . Tom Boudeweel op Radio 1. Hoewel Vanhaezebrouck op de persconferentie liet optekenen dat hij niet te veel ging wisselen, heeft hij toch stevig geroteerd. Maar in het gezellige Pod Dubnom-stadion zou Gent vanavond niet meer in gevaar mogen komen. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21. (Maar) 2 wissels bij Zilina. Trainer Jaroslav Hynek blijft verrassend conservatief. De selectieheer van Zilina voert maar twee wissels door na de 5-1-pandoering van vorige week. In de defensie komt Leitner Stojchevski vervanger, in de voorhoede moet het nummer 10 Kapralik voor meer gevaar zorgen dan zijn voorganger Bile. . (Maar) 2 wissels bij Zilina Trainer Jaroslav Hynek blijft verrassend conservatief. De selectieheer van Zilina voert maar twee wissels door na de 5-1-pandoering van vorige week. In de defensie komt Leitner Stojchevski vervanger, in de voorhoede moet het nummer 10 Kapralik voor meer gevaar zorgen dan zijn voorganger Bile.

clock 18:56 vooraf, 18 uur 56. Wissel van de wacht bij Gent. Hein Vanhaezebrouck heeft vandaag de luxe om stevig te roteren na de 1-5-overwinning in de heenwedstrijd. Zo gunt hij Orban en Cuypers alvast wat rust. Ook Samoise, Torunarigha en Kums beginnen vandaag op de bank. Wie wél aan de wedstrijd mag beginnen? Nardi - Castro-Montes - Kandouss - Watanabe - Nurio - De Sart (c) - Hjulsager - Hong - Gerkens - Fofana - Tissoudali . Wissel van de wacht bij Gent Hein Vanhaezebrouck heeft vandaag de luxe om stevig te roteren na de 1-5-overwinning in de heenwedstrijd. Zo gunt hij Orban en Cuypers alvast wat rust. Ook Samoise, Torunarigha en Kums beginnen vandaag op de bank. Wie wél aan de wedstrijd mag beginnen? Nardi - Castro-Montes - Kandouss - Watanabe - Nurio - De Sart (c) - Hjulsager - Hong - Gerkens - Fofana - Tissoudali

clock 09:31 vooraf, 09 uur 31. Geen Davy Roef. Een opvallende afwezige in Zilina is doelman Davy Roef. "Die moest iets privé regelen en dat kon alleen deze dag. De omstandigheden lieten dat nu ook toe. Daar moeten we dan ook begrip voor tonen. Davy traint trouwens gewoon woensdag, donderdag en vrijdag in Gent. Op het einde van de week sluit hij gewoon weer bij ons aan." . Geen Davy Roef Een opvallende afwezige in Zilina is doelman Davy Roef. "Die moest iets privé regelen en dat kon alleen deze dag. De omstandigheden lieten dat nu ook toe. Daar moeten we dan ook begrip voor tonen. Davy traint trouwens gewoon woensdag, donderdag en vrijdag in Gent. Op het einde van de week sluit hij gewoon weer bij ons aan."

clock 09:29 vooraf, 09 uur 29. We gaan niets uitproberen en ook niet zot veel veranderen. We pakken de match serieus aan en proberen van ook deze wedstrijd te winnen. We willen verder doen op ons elan qua overwinningen en ook goed blijven staan met de club qua Europese coëfficiënt. KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. We gaan niets uitproberen en ook niet zot veel veranderen. We pakken de match serieus aan en proberen van ook deze wedstrijd te winnen. We willen verder doen op ons elan qua overwinningen en ook goed blijven staan met de club qua Europese coëfficiënt. KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

clock 09:27 vooraf, 09 uur 27. Kunstgras. De partij vanavond in het Stadion pod Dubnom vindt op kunstgras plaats. "Dat is niet het beste kunstgras", beschrijft Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "Dat zal ongetwijfeld zijn invloed hebben op het spel." "Zij zijn dat gewoon, voor ons is dat één keer per jaar het geval in Sint-Truiden. Dat wordt toch weer even aanpassen. Vooral in het begin van de match zou het kunnen opvallen dat we daar wat problemen mee hebben." . Kunstgras De partij vanavond in het Stadion pod Dubnom vindt op kunstgras plaats. "Dat is niet het beste kunstgras", beschrijft Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "Dat zal ongetwijfeld zijn invloed hebben op het spel."



clock 09:25 vooraf, 09 uur 25. Na die 5-1 heen kan het nog wel mislopen, maar dat mag het niet meer. In voetbal kan alles. KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Na die 5-1 heen kan het nog wel mislopen, maar dat mag het niet meer. In voetbal kan alles. KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

