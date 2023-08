LIVE: IJskonijn Hjulsager breekt de ban voor Gent tegen zenuwachtig Zilina

clock 20:47 rust, 20 uur 47. RUST: 0-1. De Gentenaren trekken tevreden de kleedkamer in. Onze landgenoten toonden zich minder dominant dan in de heenwedstrijd, maar Hjulsager zorgde op het halfuur voor de zakelijke 0-1-voorsprong. Gent staat zo met bijna twee benen in de volgende ronde van de Conference League. . RUST: 0-1 De Gentenaren trekken tevreden de kleedkamer in. Onze landgenoten toonden zich minder dominant dan in de heenwedstrijd, maar Hjulsager zorgde op het halfuur voor de zakelijke 0-1-voorsprong. Gent staat zo met bijna twee benen in de volgende ronde van de Conference League.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 44' eerste helft, minuut 44. Buskruit van Bari. Sauer staat weer tussen de lijnen en Zelina maakt werk van een slotoffensief in de laatste minuten van de eerste helft. Zo toont Bari nog eens het buskruit in zijn benen. De vleugelspeler van de Slowaken pakt uit met een verschroeiende uithaal, maar Nardi tikt de kanonskogel over de deklat.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Het spelt ligt even stil in Slowakije. Sauer, de gevaarlijkste man van Zelina, heeft zich op het kunstgras gezet. Wenkt een vroegtijdige exit voor de metronoom?

clock 36' eerste helft, minuut 36. Gent mag nog niet op zijn lauweren rusten, wil het deze wedstrijd ook winnen. Na een combinatie van Zelina kan Bari uithalen vanuit de tweede lijn. De talentvolle winger van de Slowaken mikt de bal naar de verste hoek, maar krult het leer net langs de verkeerde kant van de paal.

clock 35' eerste helft, minuut 35.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Doelpunt Gent: 0-1! Het zat er aan te komen voor Gent, dat zich steeds gevaarlijker toonde in de eerste helft. Zo kiest De Sart steeds voor de oplossing vooruit. Ook deze keer creëert hij diepgang met een steekbal naar Tissoudali, die Hjulsager met een fijnsnarig tikje op weg zet naar het doel. Het nummer 17 van Gent blijft ijzig koel en mikt het leer perfect rond doelman Belko.

clock 31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Andrew Hjulsager van KAA Gent. 0, 1. goal MSK Zilina KAA Gent rust 0 1

clock 29' Gele kaart voor Adrian Kapralik van MSK Zilina tijdens eerste helft, minuut 29 yellow card Adrian Kapralik MSK Zilina

clock 26' eerste helft, minuut 26. Zelina heeft zijn lesje (nog) niet geleerd. Opnieuw ontfutselen de Gentenaren het leer in de opbouw van de Slowaken. Tot twee keer toe krijgen de blauwhemden nadien een uitstekende kans, maar een knappe volley van Tissoudali vliegt nipt langszij.

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Zelina zoekt, maar vindt niet. Gent bibbert even. Het nummer 20 van Zelina doorprikt de Gentse defensie met een uitgemeten steekballetje naar de doorgelopen Sauer. De middenvelder zet zich door naar het doel en wil het leer in de korte hoek prikken, maar Nardi veegt de bal met een goede beenreflex weg.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Toch blijft het opletten voor een tegenaanval. De Slowaakse winger duikt de grote rechthoek in met een puike controle, maar Nurio gooit zijn lijf en leden voor het nakende schot. Gent is gewaarschuwd.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Zilina was vol goede wil aan de wedstrijd begonnen, maar het kan niet verstoppen dat het kwalitatief de mindere is van Gent. Onze landgenoten hebben het commando overgenomen en snuffelen steeds vaker rond de grote rechthoek van de thuisploeg.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Ti ta tovenaar Tissoudali. Here we go again. Zilina laat zich opnieuw betrappen op een foutje in de opbouw. Deze keer valt het leer voor de (gevaarlijke) voeten van Tissoudali, die de gele defensie met een knappe sleepbeweging volledig in de wind zet. De dribbelvaardige aanvaller twijfelt niet en haalt meteen uit na zijn kap, maar doelman Belko ligt in de weg.

clock 7' eerste helft, minuut 7. In al zijn enthousiasme toont Zilina meteen zijn achilleshiel. In de opbouw zijn de Slowaken vaak te slordig. Ook nu kan Hjulsager profiteren van een slordigheid. Het Gentse nummer 17 zet zich goed door en kan de doorgelopen Tissoudali bereiken, maar de gele brigade stort zich meteen weer - vol overgave - op de Gentenaren. Gevaar geweken.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Hard tegen onzacht. De Slowaken zijn duidelijk niet van plan om zich nog eens naar de slachtbank te laten leiden. De geelhemden vliegen er meteen stevig in. Vooral de enkel van Hjulsager mag die gedrevenheid van dichtbij voelen. Met een drieste tackle trapt Rusnak de schoen van de Gentse middenvelder uit.

clock 1' eerste helft, minuut 1. START. De bal rolt in het Pod Dubnom-stadion in Slowakije. Kan Gent nog eens uitpakken in de Conference League? Volg de wedstrijd op Radio 1 met commentaar van Tom Boudeweel of via tekst-updates op deze pagina.