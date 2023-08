KAA Gent speelt in Zilina op kunstgras: "Willen ook deze match winnen"

Een opvallende afwezige in Zilina is doelman Davy Roef. "Die moest iets privé regelen en dat kon alleen deze dag. De omstandigheden lieten dat nu ook toe. Daar moeten we dan ook begrip voor tonen. Davy traint trouwens gewoon woensdag, donderdag en vrijdag in Gent. Op het einde van de week sluit hij gewoon weer bij ons aan."

vooraf, 09 uur 31. Geen Davy Roef. Een opvallende afwezige in Zilina is doelman Davy Roef. "Die moest iets privé regelen en dat kon alleen deze dag. De omstandigheden lieten dat nu ook toe. Daar moeten we dan ook begrip voor tonen. Davy traint trouwens gewoon woensdag, donderdag en vrijdag in Gent. Op het einde van de week sluit hij gewoon weer bij ons aan." .

We gaan niets uitproberen en ook niet zot veel veranderen. We pakken de match serieus aan en proberen van ook deze wedstrijd te winnen. We willen verder doen op ons elan qua overwinningen en ook goed blijven staan met de club qua Europese coëfficiënt.

vooraf, 09 uur 29. We gaan niets uitproberen en ook niet zot veel veranderen. We pakken de match serieus aan en proberen van ook deze wedstrijd te winnen. We willen verder doen op ons elan qua overwinningen en ook goed blijven staan met de club qua Europese coëfficiënt. KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

clock 09:27

vooraf, 09 uur 27. Kunstgras. De partij vanavond in het Stadion pod Dubnom vindt op kunstgras plaats. "Dat is niet het beste kunstgras", beschrijft Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. "Dat zal ongetwijfeld zijn invloed hebben op het spel." "Zij zijn dat gewoon, voor ons is dat één keer per jaar het geval in Sint-Truiden. Dat wordt toch weer even aanpassen. Vooral in het begin van de match zou het kunnen opvallen dat we daar wat problemen mee hebben." .