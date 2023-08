LIVE: Matig Club Brugge beleeft een moeilijke avond in Aarhus en gaat met een vroege achterstand de rust in

clock 20:51

rust, 20 uur 51. Rust: 1-0. De blikken bij de spelers van Club gaan naar beneden bij het fluitsignaal van de Turkse ref. Ze haasten zich naar binnen om daar een al even ontevreden coach terug te vinden. Benieuwd of zijn preek tijdens de rust de mannen in het rood en zwart voor de gelegenheid in actie kan doen schieten. .