LIVE: Club Brugge laat zich meteen verrassen en slikt een vroeg tegendoelpunt!

Dat valt mee... Skov Olsen aarzelt wat te lang en speelt de bal kwijt aan een Deense aanvaller. Skov Olsen gaat neer en krijgt de fout mee, maar eigenlijk was er niet zoveel aan.

eerste helft, minuut 21. Dat valt mee... Skov Olsen aarzelt wat te lang en speelt de bal kwijt aan een Deense aanvaller. Skov Olsen gaat neer en krijgt de fout mee, maar eigenlijk was er niet zoveel aan. .

De hoekschop blijft even hangen en komt in de buurt van Mechele. De Noord-Ierse doelman van Aarhus, een oude bekende van Vincent Kompany, grijpt de bal voor de neus van Mechele weg. Peacock-Farrell wordt sinds deze zomer door Aarhus geleend van Burnley.

eerste helft, minuut 17. De hoekschop blijft even hangen en komt in de buurt van Mechele. De Noord-Ierse doelman van Aarhus, een oude bekende van Vincent Kompany, grijpt de bal voor de neus van Mechele weg. Peacock-Farrell wordt sinds deze zomer door Aarhus geleend van Burnley. .

Hans Vanaken stuurt Michal Skoras diep. De Poolse winger ontsnapt aan de buitenspelval, zijn lage voorzet wordt in hoekschop gedrukt door een Deense verdediger.

eerste helft, minuut 17. Hans Vanaken stuurt Michal Skoras diep. De Poolse winger ontsnapt aan de buitenspelval, zijn lage voorzet wordt in hoekschop gedrukt door een Deense verdediger. .

Daar is Aarhus dan toch nog eens! Het spel wordt makkelijk verlegd van de ene, naar de andere flank. Een voorzet dwarrelt naar Mignolet, maar die vangt de bal makkelijk.

eerste helft, minuut 15. Daar is Aarhus dan toch nog eens! Het spel wordt makkelijk verlegd van de ene, naar de andere flank. Een voorzet dwarrelt naar Mignolet, maar die vangt de bal makkelijk. .

Buiten die ene hoekschop is Aarhus nog niet in de buurt van Mignolet geweest, ze laten graag het spel aan Club Brugge.

eerste helft, minuut 15. Buiten die ene hoekschop is Aarhus nog niet in de buurt van Mignolet geweest, ze laten graag het spel aan Club Brugge. Geert Heremans op Radio 1.

En of Club Brugge zich meteen laat verrassen! De Cuyper geeft makkelijk een hoekschop weg, die zware gevolgen krijgt. De corner wordt verlengd aan de eerste paal, dwarrelt tot aan de tweede paal en daar staat Felix Beijmo die de bal makkelijk binnentikt.

eerste helft, minuut 4. Meteen 1-0! En of Club Brugge zich meteen laat verrassen! De Cuyper geeft makkelijk een hoekschop weg, die zware gevolgen krijgt. De corner wordt verlengd aan de eerste paal, dwarrelt tot aan de tweede paal en daar staat Felix Beijmo die de bal makkelijk binnentikt. .

Laat Club Brugge zich in het Ceres Park alsnog verrassen? Of gaat het toch een zorgeloze avond tegemoet?

eerste helft, minuut 1. Aftrap! De Turkse scheidsrechter Karaoglan fluit de wedstrijd op gang! Laat Club Brugge zich in het Ceres Park alsnog verrassen? Of gaat het toch een zorgeloze avond tegemoet? .

vooraf, 19 uur 55. Club Brugge in het rood. Deze week stelden ze nog met trots hun derde rood met zwarte uittenue voor, vandaag betreden ze er al het voetbalveld mee. .

clock 19:48

vooraf, 19 uur 48. Ambitie mag er zijn bij Aarhus en het kan hier wel eens spoken in het Ceres Park, maar in principe is het Deens varkentje al gewassen. . Geert Heremans op Radio 1.