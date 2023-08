Aarhus-coach voor duel met Club Brugge: "We moeten erin blijven geloven"

clock 15:14

vooraf, 15 uur 14. Het resultaat van de heenmatch is niet in ons voordeel. We hadden meer kunnen doen in Brugge. Hopelijk wordt dat deze keer wel weerspiegeld in de uitslag. We moeten erin blijven geloven. De fans zullen ons daarbij helpen. Aarhus-coach Uwe Rösler.