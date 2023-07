LIVE: AA Gent opent Europese campagne tegen Zilina, kan het meteen flitsen?

clock 16' eerste helft, minuut 16. AA Gent wordt beetje bij beetje sterker. Met twee opeenvolgende hoekschoppen voert het de druk nog wat meer op. Voorlopig houden de Slovaken stand. . AA Gent wordt beetje bij beetje sterker. Met twee opeenvolgende hoekschoppen voert het de druk nog wat meer op. Voorlopig houden de Slovaken stand.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Mooie en strakke aanval van Gent, over verschillende stations. Ook Hugo Cuypers krijgt een eerste kansje om zijn rekening te openen, al was het moeilijk om van die kopbal iets te maken. Zijn rechtstreekse bewaker blokt (zonder het echt te beseffen) af. . Mooie en strakke aanval van Gent, over verschillende stations. Ook Hugo Cuypers krijgt een eerste kansje om zijn rekening te openen, al was het moeilijk om van die kopbal iets te maken. Zijn rechtstreekse bewaker blokt (zonder het echt te beseffen) af.

clock 13' eerste helft, minuut 13. De fans van Gent vinden dat ze bij Zilina nu al aan het tijdrekken zijn. Telkens als de doelman wil uittrappen, wordt hij getrakteerd op een genadeloos fluitconcert. . De fans van Gent vinden dat ze bij Zilina nu al aan het tijdrekken zijn. Telkens als de doelman wil uittrappen, wordt hij getrakteerd op een genadeloos fluitconcert.

clock 11' Orban tot 2 keer toe. Gift Orban is na iets meer dan 10 minuten dicht bij zijn eerste doelpunt van het seizoen. Op een counter komt hij alleen voor doelman Belko, maar zijn trap is te centraal. Hong pikt op op links en biedt opnieuw aan aan Orban. Deze keer schiet hij vrij hoog over. . eerste helft, minuut 11. crucial save Orban tot 2 keer toe Gift Orban is na iets meer dan 10 minuten dicht bij zijn eerste doelpunt van het seizoen. Op een counter komt hij alleen voor doelman Belko, maar zijn trap is te centraal. Hong pikt op op links en biedt opnieuw aan aan Orban. Deze keer schiet hij vrij hoog over.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Zilina probeert er nu zelf ook uit te komen, zij het zonder risico's te nemen. Ook zij komen nog niet tot bij Roef. . Zilina probeert er nu zelf ook uit te komen, zij het zonder risico's te nemen. Ook zij komen nog niet tot bij Roef.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Het is nog wat zoeken en tasten. Er zit wat weinig tempo in de match. Het blok van Zilina staat er. Tom Boudeweel (Sporza). Het is nog wat zoeken en tasten. Er zit wat weinig tempo in de match. Het blok van Zilina staat er. Tom Boudeweel (Sporza)

clock 7' eerste helft, minuut 7. Gent krijgt een eerste hoekschop, maar daar wordt niets mee aangevangen. Gent is, bijna vanzelfsprekend baas, maar een overweldigend begin is het allerminst. . Gent krijgt een eerste hoekschop, maar daar wordt niets mee aangevangen. Gent is, bijna vanzelfsprekend baas, maar een overweldigend begin is het allerminst.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Even aftasten. Om de eerste zenuwen van het seizoen van zich af te schudden kiest Gent er in de openingsfase voor om de bal wat rond te spelen, zonder echt voluit naar voren te willen trekken. . Even aftasten Om de eerste zenuwen van het seizoen van zich af te schudden kiest Gent er in de openingsfase voor om de bal wat rond te spelen, zonder echt voluit naar voren te willen trekken.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:00 eerste helft, 20 uur . Aftrap. Scheidsrechter Visar Kastrati, de geknipte man voor deze taak, heeft het eerste fluitsignaal gegeven. . Aftrap Scheidsrechter Visar Kastrati, de geknipte man voor deze taak, heeft het eerste fluitsignaal gegeven.

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. Sam Baro is aanwezig. Ook aanwezig in de - nog altijd - Ghelamco Arena is Sam Baro, de nieuwe eigenaar van AA Gent. Kunnen de spelers hem al meteen terugbetalen met een mooie prestatie? . Sam Baro is aanwezig Ook aanwezig in de - nog altijd - Ghelamco Arena is Sam Baro, de nieuwe eigenaar van AA Gent. Kunnen de spelers hem al meteen terugbetalen met een mooie prestatie?

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. Daar zijn de gladiatoren! De spelers komen het veld op, Gent in het vertrouwde blauw, Zilina in een geel-groene outfit die met wat slechte wil op dat van FC De Kampioenen lijkt. Hopelijk voor hen spelen ze een stukje beter. . Daar zijn de gladiatoren! De spelers komen het veld op, Gent in het vertrouwde blauw, Zilina in een geel-groene outfit die met wat slechte wil op dat van FC De Kampioenen lijkt. Hopelijk voor hen spelen ze een stukje beter.



clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. AA Gent moet eigenlijk 6 perfecte wedstrijden spelen om in de groepsfase terecht te komen. Tegen de nummer 6 van Slovakije zou dat eigenlijk geen probleem mogen zijn. Tom Boudeweel (Sporza). AA Gent moet eigenlijk 6 perfecte wedstrijden spelen om in de groepsfase terecht te komen. Tegen de nummer 6 van Slovakije zou dat eigenlijk geen probleem mogen zijn. Tom Boudeweel (Sporza)

clock 19:39 vooraf, 19 uur 39. Geen bekende namen bij Zilina. Zoek niet naar namen die al dan niet van ver een belletje doen rinkelen bij Zilina. Het team bestaat voornamelijk uit Slovaken, aangevuld met 3 buitenlanders: verdediger Stojchevski uit Macedonië, middenvelder Gidi uit Ghana en aanvaller Bile uit Ivoorkust. . Geen bekende namen bij Zilina Zoek niet naar namen die al dan niet van ver een belletje doen rinkelen bij Zilina. Het team bestaat voornamelijk uit Slovaken, aangevuld met 3 buitenlanders: verdediger Stojchevski uit Macedonië, middenvelder Gidi uit Ghana en aanvaller Bile uit Ivoorkust.

clock 19:04 vooraf, 19 uur 04. Opstelling AA Gent. Hein Vanhaezebrouck heeft voor het eerst dit seizoen een officieel wedstrijdblad moeten invullen. Hij kiest voor Roef in doel en nieuwkomer Watanabe naast Torunarigha en Nurio in de defensie. Kandouss zit voorlopig nog op de bank. Op het middenveld krijgen we Samoise en het 18-jarige jeugdproduct Fofana op de flanken en aanvoerder Kums en De Sart in het hart. Vooraan kiest Vanhaezebrouck voor topschutter Cuypers, revelatie Orban en Hong. Tissoudali begint op de bank, net als onder meer ook Gerkens. . Opstelling AA Gent Hein Vanhaezebrouck heeft voor het eerst dit seizoen een officieel wedstrijdblad moeten invullen. Hij kiest voor Roef in doel en nieuwkomer Watanabe naast Torunarigha en Nurio in de defensie. Kandouss zit voorlopig nog op de bank.



Op het middenveld krijgen we Samoise en het 18-jarige jeugdproduct Fofana op de flanken en aanvoerder Kums en De Sart in het hart.



Vooraan kiest Vanhaezebrouck voor topschutter Cuypers, revelatie Orban en Hong. Tissoudali begint op de bank, net als onder meer ook Gerkens.

clock 19:03 vooraf, 19 uur 03.

clock 27-07-2023 27-07-2023.

clock 15:40 vooraf, 15 uur 40. Hein Vanhaezebrouck: "Het was een korte voorbereiding, maar de meeste jongens zijn klaar". Hein Vanhaezebrouck: "Het was een korte voorbereiding, maar de meeste jongens zijn klaar"

clock 15:38 vooraf, 15 uur 38. AA Gent stelt vandaag met Sam Baro zijn nieuwe eigenaar voor. "Jong en dynamisch", zegt Hein Vanhaezebrouck over de overnemer, die hij al "één keer ontmoet heeft". "Het is belangrijk dat er duidelijkheid is en dat de stilstand voorbij is. We hebben even moeten wachten en als sportief verantwoordelijke was een beslissing het belangrijkste." . AA Gent stelt vandaag met Sam Baro zijn nieuwe eigenaar voor. "Jong en dynamisch", zegt Hein Vanhaezebrouck over de overnemer, die hij al "één keer ontmoet heeft". "Het is belangrijk dat er duidelijkheid is en dat de stilstand voorbij is. We hebben even moeten wachten en als sportief verantwoordelijke was een beslissing het belangrijkste."

clock 15:37 vooraf, 15 uur 37. Of we klaar zijn voor het seizoen? Nu absoluut niet. In de komende weken zal er nog iets gebeuren. Ik zeg niet "moeten gebeuren", maar het zal gebeuren. Daar heb ik vertrouwen in. We staan heel scherp voor de eerste weken. Ik ben blij dat iedereen inzetbaar is, want anders waren we al in de problemen gekomen. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent). Of we klaar zijn voor het seizoen? Nu absoluut niet. In de komende weken zal er nog iets gebeuren. Ik zeg niet "moeten gebeuren", maar het zal gebeuren. Daar heb ik vertrouwen in. We staan heel scherp voor de eerste weken. Ik ben blij dat iedereen inzetbaar is, want anders waren we al in de problemen gekomen. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent)