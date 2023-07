AA Gent begint aan Europese campagne tegen Zilina, Tissoudali op de bank

clock 19:04 vooraf, 19 uur 04. Opstelling AA Gent. Hein Vanhaezebrouck heeft voor het eerst dit seizoen een officieel wedstrijdblad moeten invullen. Hij kiest voor Roef in doel en nieuwkomer Watanabe naast Torunarigha en Nurio in de defensie. Kandouss zit voorlopig nog op de bank. Op het middenveld krijgen we Samoise en het 18-jarige jeugdproduct Fofana op de flanken en aanvoerder Kums en De Sart in het hart. Vooraan kiest Vanhaezebrouck voor topschutter Cuypers, revelatie Orban en Hong. Tissoudali begint op de bank, net als onder meer ook Gerkens. . Opstelling AA Gent Hein Vanhaezebrouck heeft voor het eerst dit seizoen een officieel wedstrijdblad moeten invullen. Hij kiest voor Roef in doel en nieuwkomer Watanabe naast Torunarigha en Nurio in de defensie. Kandouss zit voorlopig nog op de bank.



Op het middenveld krijgen we Samoise en het 18-jarige jeugdproduct Fofana op de flanken en aanvoerder Kums en De Sart in het hart.



Vooraan kiest Vanhaezebrouck voor topschutter Cuypers, revelatie Orban en Hong. Tissoudali begint op de bank, net als onder meer ook Gerkens.

clock 27-07-2023 27-07-2023.

clock 15:40 vooraf, 15 uur 40. Hein Vanhaezebrouck: "Het was een korte voorbereiding, maar de meeste jongens zijn klaar". Hein Vanhaezebrouck: "Het was een korte voorbereiding, maar de meeste jongens zijn klaar"

clock 15:38 vooraf, 15 uur 38. AA Gent stelt vandaag met Sam Baro zijn nieuwe eigenaar voor. "Jong en dynamisch", zegt Hein Vanhaezebrouck over de overnemer, die hij al "één keer ontmoet heeft". "Het is belangrijk dat er duidelijkheid is en dat de stilstand voorbij is. We hebben even moeten wachten en als sportief verantwoordelijke was een beslissing het belangrijkste." . AA Gent stelt vandaag met Sam Baro zijn nieuwe eigenaar voor. "Jong en dynamisch", zegt Hein Vanhaezebrouck over de overnemer, die hij al "één keer ontmoet heeft". "Het is belangrijk dat er duidelijkheid is en dat de stilstand voorbij is. We hebben even moeten wachten en als sportief verantwoordelijke was een beslissing het belangrijkste."

clock 15:37 vooraf, 15 uur 37. Of we klaar zijn voor het seizoen? Nu absoluut niet. In de komende weken zal er nog iets gebeuren. Ik zeg niet "moeten gebeuren", maar het zal gebeuren. Daar heb ik vertrouwen in. We staan heel scherp voor de eerste weken. Ik ben blij dat iedereen inzetbaar is, want anders waren we al in de problemen gekomen. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent). Of we klaar zijn voor het seizoen? Nu absoluut niet. In de komende weken zal er nog iets gebeuren. Ik zeg niet "moeten gebeuren", maar het zal gebeuren. Daar heb ik vertrouwen in. We staan heel scherp voor de eerste weken. Ik ben blij dat iedereen inzetbaar is, want anders waren we al in de problemen gekomen. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent)

clock 15:36 vooraf, 15 uur 36.

clock 15:32 vooraf, 15 uur 32. AA Gent - Zilina. MSK Zilina zakt donderdagavond af naar de Ghelamco Arena. "Het is de jongste ploeg van Europa, denk ik", zegt trainer Hein Vanhaezebrouck. "Hun gemiddelde leeftijd ligt rond de 21 jaar." "Tactisch zijn ze heel gedisciplineerd en ze tonen heel veel drive. Zij spelen ook op kunstgras, dus we moeten hier al een goeie uitgangspositie afdwingen." "Men zegt dat de Conference League ideaal is voor Belgische clubs, maar dit zijn geen hapklare brokken. Ze zijn haalbaar, maar je moet je niveau halen om hen uit te schakelen." . AA Gent - Zilina MSK Zilina zakt donderdagavond af naar de Ghelamco Arena. "Het is de jongste ploeg van Europa, denk ik", zegt trainer Hein Vanhaezebrouck. "Hun gemiddelde leeftijd ligt rond de 21 jaar." "Tactisch zijn ze heel gedisciplineerd en ze tonen heel veel drive. Zij spelen ook op kunstgras, dus we moeten hier al een goeie uitgangspositie afdwingen." "Men zegt dat de Conference League ideaal is voor Belgische clubs, maar dit zijn geen hapklare brokken. Ze zijn haalbaar, maar je moet je niveau halen om hen uit te schakelen."

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30.

clock 15:30 - Vooraf Vooraf, 15 uur 30

clock Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Torunarigha, Núrio, Matisse Samoise, Sven Kums, Julien De Sart, Malick Fofana, Hugo Cuypers, Gift Emmanuel Orban, Hong Hyun-seok Opstelling KAA Gent Davy Roef, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Torunarigha, Núrio, Matisse Samoise, Sven Kums, Julien De Sart, Malick Fofana, Hugo Cuypers, Gift Emmanuel Orban, Hong Hyun-seok

clock Opstelling MSK Zilina. Lubomir Belko, Jan Minarik, Andrej Stojchevski, Tomas Nemcik, Matus Rusnak, Samuel Gidi, Mario Sauer, Krisztian Bari, Eric Bille, Timotej Jambor, David Duris Opstelling MSK Zilina Lubomir Belko, Jan Minarik, Andrej Stojchevski, Tomas Nemcik, Matus Rusnak, Samuel Gidi, Mario Sauer, Krisztian Bari, Eric Bille, Timotej Jambor, David Duris