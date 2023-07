Ronny Deila dropt De Cuyper en Thiago in de basis voor zijn debuut als Club Brugge-coach tegen Aarhus

clock 19:27 vooraf, 19 uur 27. Geen Jaremtsjoek. Zoek straks niet naar Roman Jaremtsjoek. De 27-jarige Oekraïense spits kampt met een blessure en mist dus zo de eerste afspraak van dit seizoen. Jaremtsjoek wil zijn vorige seizoen absoluut vergeten en gaat op zoek naar vertrouwen. . Geen Jaremtsjoek Zoek straks niet naar Roman Jaremtsjoek. De 27-jarige Oekraïense spits kampt met een blessure en mist dus zo de eerste afspraak van dit seizoen. Jaremtsjoek wil zijn vorige seizoen absoluut vergeten en gaat op zoek naar vertrouwen.

Aarhus al begonnen. Bij ons wordt de competitie morgen afgetrapt, maar in Denemarken zit de eerste speeldag er al op. Aarhus won afgelopen zondag nog met het kleinste verschil tegen Vejle.

De opstelling van Aarhus.

Thiago in de spits. Ronny Deila heeft zijn eerste opstelling van het seizoen bekendgemaakt. Maxim De Cuyper wordt in de ploeg gedropt en vooraan moet die andere nieuwkomer, Thiago, voor de doelpunten zorgen. Ook Onyedika staat in de basis.

Elke training en elke wedstrijd leer ik bij over de staf, spelers en iedereen hier. Ik hou ervan om teams beter te maken. We zetten stappen en werken telkens van daaruit verder. We zijn gedisciplineerd en georganiseerd, dat zag ik ook de laatste wedstrijd. Er is een duidelijk beeld en dat moet er op het veld uit komen, al kost dat tijd. Ronny Deila (coach Club Brugge).

Vuurdoop voor Ronny Deila. De Europese campagne van Club Brugge begint donderdagavond tegen Aarhus. "Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar we willen winnen en doorgaan", vertelde de nieuwe Brugse T1. "Aarhus is een goed georganiseerd team en ze werken hard, maar simpel wordt het zeker niet." "Het is een goed voetballende ploeg met een sterke teamspirit en een goede organisatie. Een hecht team." "Wij hebben genoeg kwaliteit in ons eigen team en gaan vol voor die volgende ronde."

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Tajon Buchanan, Mats Rits, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Antonio Nusa, Andreas Skov Olsen, Igor Thiago

Opstelling Aarhus GF. Jesper Hansen, Tobias Mølgaard, Frederik Tingager, Thomas Kristensen, Felix Beijmo, Nicolai Poulsen, Mads Emil Madsen, Gift Links, Tobias Bech, Patrick Mortensen, Magnus Knudsen