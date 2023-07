Ronny Deila debuteert met Club Brugge Europees tegen Aarhus: "We zetten stappen"

clock 15:18

vooraf, 15 uur 18. Elke training en elke wedstrijd leer ik bij over de staf, spelers en iedereen hier. Ik hou ervan om teams beter te maken. We zetten stappen en werken telkens van daaruit verder. We zijn gedisciplineerd en georganiseerd, dat zag ik ook de laatste wedstrijd. Er is een duidelijk beeld en dat moet er op het veld uit komen, al kost dat tijd. Ronny Deila (coach Club Brugge).