Young Boys geloven er nog in tegen Anderlecht: "Mijn jongens zullen klaar zijn"

Young Boys moet in Brussel een achterstand van één doelpunt ophalen en daar geloven ze bij de Zwitsers nog in. "We zitten in de helft en we hebben nog 90 minuten om het resultaat te veranderen", zegt coach Raphael Wicky.





"Ik verwacht een Anderlecht dat zal proberen een doelpunt te maken, maar ik verwacht ook een team dat blijft doen wat het de laatste weken heeft gedaan, maar het blijft speculeren. We concentreren ons op wat we met de bal kunnen, welke mentaliteit we kunnen tonen."



Terwijl Anderlecht afgelopen weekend rust kreeg, moest Young Boys wel nog aan de bak in de Zwitserse beker.



"Ik kan niet oordelen of het een voordeel is voor Anderlecht. We hebben gespeeld en vanaf maandag hebben we ons voorbereid op deze wedstrijd. We hebben het ritme van de 3 dagen vastgehouden en mijn jongens zullen er klaar voor zijn", aldus Wicky.