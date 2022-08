Felice Mazzu rekent zich nog niet rijk tegen Young Boys: "Wordt echt geen makkie"

clock 15:29

vooraf, 15 uur 29. Ik denk niet dat het allemaal zo makkelijk zal worden. Young Boys bewees in de heenmatch over een goeie ploeg te beschikken die kansen kan afdwingen. Hun kwaliteiten liggen vooral in het offensieve en ze zullen op zoek gaan naar een snel doelpunt. Felice Mazzu (coach Anderlecht).