LIVE: Almeida brengt Antwerp met geweldige kopbal langszij in slotminuten

Fase per fase

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Er komen overigens nog 5 minuten bij. De thuisploeg gaat in het offensief, kan Antwerp standhouden?

clock 90' tweede helft, minuut 90. Het is nu Antwerp dat zijn tijd neemt. Antwerp zal ook zijn 9e wedstrijd onder Mark van Bommel niet verliezen en kan met veel vertrouwen uitkijken naar de return.

clock 89' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Dinis Almeida van Antwerp. 1, 1. goal Istanbul Basaksehir Antwerp 90+3' 1 1

clock 88' tweede helft, minuut 88. Geweldige goal van Almeida. Wat een heerlijke kopbal van Dinis Almeida op het ideale moment! De Portugees had misschien wat boter op het hoofd bij de 1-0, maar maakt dat nu ruimschoots goed met een werkelijk geweldige nekslag na een voorzet van Vines. Schitterend voor Antwerp!



clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Antwerp, Koji Miyoshi erin, Radja Nainggolan eruit wissel substitution out Radja Nainggolan substitution in Koji Miyoshi

clock 88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Istanbul Basaksehir, Danijel Aleksic erin, Hasan Ali Kaldirim eruit wissel substitution out Hasan Ali Kaldirim substitution in Danijel Aleksic

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Istanbul Basaksehir, Patryck Szysz erin, Mounir Chouiar eruit wissel substitution out Mounir Chouiar substitution in Patryck Szysz

clock 86' tweede helft, minuut 86. Blessure. Kaldirim is blijven liggen en moet opgelapt worden door de verzorgers. Het tempo is compleet verdwenen. De thuisploeg brengt ook nog Aleksic en Szysz tussen de lijnen, geen Özil vanavond.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Laatste minuten. De laatste minuten zijn aangebroken en het lijkt erop dat Antwerp zich zal moeten richten op de return van volgende week op de Bosuil. Istanbul Basaksehir heeft de touwtjes in handen.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Nainggolan probeert een ingestudeerd nummertje uit te voeren, maar dat lijkt helemaal nergens naar. Vreemd.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Özcan gaat in de fout bij Bataille en zo kan Nainggolan aanleggen vanop een uiterst interessante positie. Is dit het moment voor de Great Old?

clock 78' tweede helft, minuut 78. Het spel ligt nu voortdurend stil. Bij Antwerp is zomeraanwinst Scott tussen de lijnen gekomen. De 20-jarige Duitser is binnengehaald om in dit soort matchen toch nog iets te forceren.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Basaksehir heeft geen haast bij deze 1-0-tussenstand. Ze hebben de voorbije weken ook al laten zien dat ze uitstekend kunnen verdedigen. Het is bijzonder moeilijk om tegen hen te scoren. Geert Heremans op Radio 1.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Antwerp, Christopher Scott erin, Jurgen Ekkelenkamp eruit wissel substitution out Jurgen Ekkelenkamp substitution in Christopher Scott

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Istanbul Basaksehir, Junior Caicara erin, Sener Özbayrakli eruit wissel substitution out Sener Özbayrakli substitution in Junior Caicara

clock 74' tweede helft, minuut 74. Sam Vines is weggedeemsterd, maar zoekt dan toch nog eens de achterlijn. Hij bereikt met zijn voorzet Frey niet en krijgt ook nog een tik mee van Özbayrakli.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Istanbul Basaksehir, Deniz Türüç erin, Mahmut Tekdemir eruit wissel substitution out Mahmut Tekdemir substitution in Deniz Türüç

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Istanbul Basaksehir, Ahmed Touba erin, Serdar Gürler eruit wissel substitution out Serdar Gürler substitution in Ahmed Touba

clock 70' tweede helft, minuut 70. Even bijtanken. Ook de Turken gooien er nog een aantal frisse namen in: Touba (ex-Club Brugge) en Türüç komen erbij na de drankpauze.