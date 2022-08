LIVE: Kan Anderlecht in Bern stap naar Europese poulefase zetten?

clock 19:00 eerste helft, 19 uur . Aftrap. De bal rolt in Bern. Kan Anderlecht Young Boys Bern een eerste nederlaag van het seizoen aansmeren? . Aftrap De bal rolt in Bern. Kan Anderlecht Young Boys Bern een eerste nederlaag van het seizoen aansmeren?

clock 18:58 vooraf, 18 uur 58. Stroeykens in plaats van Refaelov. Felice Mazzu moet op de valreep nog schuiven met zijn ploeg. Lior Refaelov blesseerde zich tijdens de opwarming en kan niet starten, Mario Stroeykens neemt zijn plek in. De jonge Belg speelde degelijk bij zijn basisdebuut tegen STVV vorige week.

clock 18:52 vooraf, 18 uur 52. Hun spelsysteem is wat atypisch, met veel volk op het middenveld, waardoor ze veel druk naar voor kunnen zetten. Het zal hem in de details zitten. Felice Mazzu.

clock 18:51 vooraf, 18 uur 51. Misschien hebben we op verplaatsing de nood om ons middenveld wat te versterken. Daarom heb ik voor Arnstad gekozen. Felice Mazzu.

clock 18:50 Fabio Silva zit aan 5 goals in 6 matchen. Smukt hij zijn statistieken vanavond nog wat op? vooraf, 18 uur 50.

clock 18:47 vooraf, 18 uur 47. Europese ervaring. Voor Anderlecht is een Europese groepsfase al even geleden, Bern stond vorig seizoen nog in de groepsfase van de Champions League. Tegen Manchester United (overwinning en gelijkspel) kon het mooie resultaten voorleggen, maar tegen Valencia en Atalanta pakte het maar 2 punten.

clock 18:41 vooraf, 18 uur 41. Tweede basisplek Arnstad. Voor Kristian Arnstad is het nog maar zijn tweede basisplaats van het seizoen. Mazzu gaf de 18-jarige Noor al eens een kans in de Europese heenwedstrijd tegen Paide. In de Jupiler Pro League moest Arnstad voorlopig tevreden zijn met drie invalbeurten.

clock 18:31 Ook de paars-witte aanhang is aanwezig in Zwitserland. vooraf, 18 uur 31.

clock 18:22 vooraf, 18 uur 22. Opletten voor kunstgras. Is het thuisvoordeel van Young Boys nog wat groter? Ze trainen en spelen wekelijks op hun kunstgrasveld in Bern, iets wat Anderlecht slechts één keer per seizoen doet op bezoek bij STVV. Toevallig stond die verplaatsing vorige week op het programma voor paars-wit en wonnen ze met 0-3.

clock 18:16 Jean Pierre Nsame, de uitblinker van Bern die terugkomt van een knieblessure, start op de bank bij de Zwitsers. Voor de rest geen verrassingen in de basisploeg van Raphael Wicky. vooraf, 18 uur 16.

clock 18:13 vooraf, 18 uur 13. Pittige uitdaging. Anderlecht hoopt voor het eerst sinds 2018-2019 nog eens een Europese poulefase te spelen, maar dan mag het niet over de laatste horde struikelen. Young Boys Bern verloor dit seizoen bovendien nog niet.

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55. Lior Refaelov, tegen STVV nog op het middenveld, schuift nu een rijtje hoger naast Fabio Silva. Arnstad, Verschaeren en Trebel vormen het middenveld, met Amuzu en Murillo op de flanken. Voor doelman Van Crombrugge staat het vaste paars-witte trio: Delcroix, Hoedt en Debast.

clock 17:44 vooraf, 17 uur 44. Arnstad krijgt plekje in basis. Tegen STVV mocht Mario Stroeykens zijn basisdebuut maken, maar voor de belangrijke Europese confrontatie in Bern vindt Felice Mazzu het nog wat te vroeg. Hij geeft Kristian Arnstad een plekje in zijn ploeg, Fabio Silva moet voor de goals zorgen.

