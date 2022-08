Felice Mazzu voor Young Boys-Anderlecht: "Uitdaging is groot, maar ik praat niet over druk"

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44. Young Boys is leider in de competitie en heeft maar 1 doelpunt geïncasseerd in hun laatste 5 competitiewedstrijden en zelfs in hun 9 laatste wedstrijden in alle competities. Hun defensieve organisatie staat dus op punt, maar ze zijn ook aanvallend erg gevaarlijk. Het zal aan ons zijn om van de ruimtes te profiteren die er komen. Felice Mazzu (coach Anderlecht). Young Boys is leider in de competitie en heeft maar 1 doelpunt geïncasseerd in hun laatste 5 competitiewedstrijden en zelfs in hun 9 laatste wedstrijden in alle competities. Hun defensieve organisatie staat dus op punt, maar ze zijn ook aanvallend erg gevaarlijk. Het zal aan ons zijn om van de ruimtes te profiteren die er komen. Felice Mazzu (coach Anderlecht)

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44. "De uitdaging is groot, zeker omdat RSC Anderlecht zich al te lang niet wist te kwalificeren voor de groepsfase van een Europese competitie. Ook voor deze spelersgroep is deze wedstrijd een uitdaging en is het behalen van de groepsfases een belangrijk doel", vertelde coach Felice Mazzu tijdens het persmoment. "Maar ik wil het niet hebben over 'druk', want iedereen hier heeft voor deze job gekozen om dergelijke matchen op hoog niveau te spelen en om zover mogelijk te geraken. Wij zijn hier om deze wedstrijd te spelen, en we zijn er ons van bewust dat we tegen een sterke tegenstander spelen."

clock 20:43 vooraf, 20 uur 43.

clock 20:42 vooraf, 20 uur 42. Young Boys - Anderlecht. Anderlecht hoopt voor het eerst sinds het seizoen 2018-2019 en de weinig memorabele Europa League-campagne tegen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb en Spartak Trnava nog eens de groepsfase van een Europese bekercompetitie te bereiken. Tegenstander Young Boys eindigde het voorbije seizoen op de derde plaats in de Zwitserse hoogste afdeling. In de Champions League pakte het team 5 punten in een poule met Manchester United, Villarreal en Atalanta. Dit seizoen staan ze na 5 speeldagen alleen aan de leiding. . Young Boys - Anderlecht Anderlecht hoopt voor het eerst sinds het seizoen 2018-2019 en de weinig memorabele Europa League-campagne tegen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb en Spartak Trnava nog eens de groepsfase van een Europese bekercompetitie te bereiken. Tegenstander Young Boys eindigde het voorbije seizoen op de derde plaats in de Zwitserse hoogste afdeling. In de Champions League pakte het team 5 punten in een poule met Manchester United, Villarreal en Atalanta. Dit seizoen staan ze na 5 speeldagen alleen aan de leiding.