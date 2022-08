LIVE: Stoot Anderlecht eindelijk nog eens door naar Europese groepsfase?

De Zwitsers proberen wel, maar komen voorlopig niet door het blok van Anderlecht heen. Van Crombrugge is zo na twintig minuten nog niet in verlegenheid gebracht.

eerste helft, minuut 16. De Zwitsers proberen wel, maar komen voorlopig niet door het blok van Anderlecht heen. Van Crombrugge is zo na twintig minuten nog niet in verlegenheid gebracht. .

eerste helft, minuut 7. Young Boys neemt de wedstrijd een beetje in handen. Anderlecht kruipt enkele meters meer achteruit, maar het is meteen duidelijk dat er op de counter wel eens mogelijkheden zouden kunnen komen voor de Brusselaars. .

eerste helft, minuut 7. Beide teams pakken het geduldig aan in de beginfase. Ze proberen het allebei voetballend van achteruit, maar hoger op het veld is er voorlopig geen verderzetting. .

vooraf, 19 uur 58. Nieuwe backs bij Bern. De spelers komen het veld op. Young Boys Bern heeft een aantal nieuwe namen aan de aftrap gebracht in vergelijking met vorige week. Zo zien we met Ruegg en Garcia twee nieuwe backs op het terrein. Het 4-4-2-systeem van de Zwitsers lijkt wel behouden te blijven. .

vooraf, 19 uur 48. Je voelt aan alles hier dat er hoogspanning in de lucht hangt. Ze willen en ze moeten terug in een Europese groepsfase spelen. Peter Vandenbempt.

vooraf, 19 uur 41. Hooliganisme in Brusselse binnenstad. De Zwitserse supporters zijn in ruime getalen aanwezig in het Lotto Park. In de Brusselse binnenstad maakten enkele Bern-hooligans het gisterenavond al veel te bont. Ze gingen de confrontatie aan met een paar Anderlecht-supporters. Restaurant Le Falstaff, aan het Beursplein, werd kort en klein geslagen. De meeste daders werden intussen geïdentificeerd door de politie en mochten de eerste vlieger terug naar Zwitserland nemen. .